В прокуратуре Костанайской области рассказали о профилактике наркопреступности среди несовершеннолетних и молодёжи

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В августе текущего года жители города сообщили в полицию о двух подростках, которые рисовали наркографитти на стенах зданий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

По факту обнаружения надписей, пропагандирующих наркотики и психотропные вещества, было зарегистрировано уголовное дело, в рамках которого установлены и задержаны двое несовершеннолетних лиц в возрасте 14-ти и 16-ти лет.

В дальнейшем был задержан 16-летний житель города Темиртау, при личном досмотре у которого обнаружили свёртки с мефедроном.

Также в арендуемой квартире было обнаружено более 200 аналогичных свёртков, готовых к сбыту.

Судебно-химическая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является психотропным веществом.

По данному факту в отношении несовершеннолетнего наркосбытчика начато досудебное расследование, он заключён под стражу.

«Прокуратура Костанайской области предупреждает, что подростков всё чаще втягивают в наркобизнес через соцсети под предлогом быстрого заработка. Родителям стоит быть внимательнее к тому, как их дети проводят время в интернете, знать, с кем они общаются, и вовремя предостеречь их от роковых ошибок», – говорится тексте обращения.

