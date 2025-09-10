Тюремный срок: житель Атбасара выращивал коноплю дома

В регионе резко возросло число случаев незаконного культивирования запрещенных растений. Количество зафиксированных фактов увеличилось на 300%, с 2 до 8.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как уточняется, ряд жителей приобретали семена каннабиноидных растений через интернет-магазины и выращивали их в домашних условиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру 

В результате оперативно-следственных мероприятий в Кокшетау, Степногорске, Щучинске и Атбасаре изъято более 4 килограммов гашиша и 5 килограммов марихуаны.

Примером также может служить случай в городе Атбасар. 25 февраля житель города оборудовал одну из комнат своей квартиры под нарколабораторию. Он посеял семена конопли в пластиковые ведра и горшки для выращивания. В этой же квартире были обнаружены расфасованные наркотические вещества: 2,1 кг гашиша и 917 гр марихуаны.

11 июня 2025 года Атбасарский районный суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств с целью сбыта, а также в посеве и выращивании запрещенных сортов конопли, содержащих наркотические вещества. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Всего с начала года за аналогичные преступления осуждены 6 человек.

В прокуратуре Акмолинской области напомнили, что незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, сбыт и реклама наркотических средств влекут за собой строгую уголовную ответственность, вплоть до 20 лет лишения свободы.

#суд #прокуратура #наркотики #Акмолинская область

