Подростков втягивали в незаконные религиозные занятия в Жетысу

Религии
3

За незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозные занятия к ответственности привлечен идеолог организации, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок" сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП области Жетысу при содействии ДКНБ и прокуратуры области пресечен факт незаконного обучения подростков идеологии незарегистрированной религиозной организации.

При осмотре помещений, использовавшихся под видом общежития, обнаружены иностранная религиозная литература и учебные материалы. Установлено, что организаторы ранее действовали под видом благотворительных учреждений и детских пансионатов, проводя нелегальные уроки религиозного характера. В марте постановлением суда города Талдыкорган указанные псевдоблаготворительные учреждения были принудительно ликвидированы.

По результатам проверки:

• за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозные занятия к ответственности привлечен организатор религиозных обрядов;

• за проживание без регистрации к ответственности привлечены четыре так называемых "устаза" (наставники);

• родители несовершеннолетних привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей;

• одна несовершеннолетняя направлена в центр адаптации в связи с проживанием родителей в другом регионе.

В настоящее время проверочные мероприятия в отношении предполагаемых организаторов продолжаются. По итогам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

Полиция напоминает: вовлечение несовершеннолетних в незаконные религиозные занятия является грубым нарушением закона и повлечет предусмотренную ответственность.

#обучение #религия #область Жетысу #секта

Популярное

Все
Все решится в Астане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Наркомания – угроза нации
Говорят участники съезда
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Диагностику проходят малыши
Диалог как новый устав человечества
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
На зарядку становись!
Ставить цель и достигать ее
Шоу, вдохновленное Нургисой
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Лига чемпионов: первая игра «Кайрата»
Закон Республики Казахстан
ИИ: на пути к внедрению
Для кровли и наружной отделки
Поэт-трибун Великой степи
Чистота так чистота!
Цифровые решения для HR-службы
Самый крупный сельский парк
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
Здание трикотажной фабрики вернули государству
Участок улицы Айтеке би временно перекроют на ремонт в Астане
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Обсуждены вопросы безопасности
Завтра – День семьи
Нужны специальные знания
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области

Читайте также

Чем опасна «Ат-Такфир уаль-Хиджра»: идеология экстремистско…
II Форум молодых религиозных лидеров провели в Астане
Парк мира и согласия открыли участники Съезда лидеров миров…
Маулен Ашимбаев встретился с участниками Съезда лидеров мир…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]