За незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозные занятия к ответственности привлечен идеолог организации, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок" сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП области Жетысу при содействии ДКНБ и прокуратуры области пресечен факт незаконного обучения подростков идеологии незарегистрированной религиозной организации.

При осмотре помещений, использовавшихся под видом общежития, обнаружены иностранная религиозная литература и учебные материалы. Установлено, что организаторы ранее действовали под видом благотворительных учреждений и детских пансионатов, проводя нелегальные уроки религиозного характера. В марте постановлением суда города Талдыкорган указанные псевдоблаготворительные учреждения были принудительно ликвидированы.

По результатам проверки:

• за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозные занятия к ответственности привлечен организатор религиозных обрядов;

• за проживание без регистрации к ответственности привлечены четыре так называемых "устаза" (наставники);

• родители несовершеннолетних привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей;

• одна несовершеннолетняя направлена в центр адаптации в связи с проживанием родителей в другом регионе.

В настоящее время проверочные мероприятия в отношении предполагаемых организаторов продолжаются. По итогам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

Полиция напоминает: вовлечение несовершеннолетних в незаконные религиозные занятия является грубым нарушением закона и повлечет предусмотренную ответственность.