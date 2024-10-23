Подростку из Талдыкоргана грозит до 15 лет лишения свободы за работу наркокурьером

В конце августа этого года он откликнулся в Telegram на объявление о высокой оплате за распространение наркотиков

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Талдыкоргане полиция задержала двух братьев, подозреваемых в распространении наркотиков посредством закладок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

В рамках операции «Қарасора» сотрудники полиции Талдыкоргана задержали двух братьев: 23-летнего мужчину и 16-летнего подростка, подозреваемых в распространении наркотиков с помощью закладок.

В ходе обыска их квартиры у несовершеннолетнего обнаружено значительное количество наркотических веществ. В спортивной сумке правоохранители нашли пластиковый контейнер с порошкообразным веществом, четыре полимерных пакета, 12 свертков, обмотанных изолентой, а также электронные весы, упаковочные материалы и около сотни zip-пакетов, включая 522 грамма синтетических наркотиков.

Все это указывает на его активное участие в преступной деятельности, связанной с распространением наркотиков. Подросток признался, что в конце августа этого года нашел в Telegram информацию, обещающую высокую оплату за распространение наркотиков.

Сообщается, что подозреваемые находятся под стражей, досудебное расследование продолжается.

Хранение, распространение и изготовление наркотических закладок являются преступлениями, за которые предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, напомнили в полиции.