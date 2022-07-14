17-летний астанчанин спас ребенка от падения из окна многоэтажки

​В городе Нур-Султане 17-летний парень спас ребенка, который чуть не выпала из окна многоэтажного дома, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Это было 13 июля около 10 вечера.

"Вчера из окна 6-го этажа столичного ЖК "Шер-Кала" чуть не свалилась трехлетняя малышка. Её успел спасти парень, который в это время играл во дворе в футбол. Заметив толпу, он посмотрел наверх и увидел маленького ребенка, уже успевшего вытолкать москитную сетку. Парень побежал на 6-ой этаж, перелез через соседское окно. А потом без какой-либо страховки по парапету добрался до ребёнка. Очевидцы говорят, что мать малышки в это время отошла в магазин", – сообщается в одном из столичных пабликов.

В другом паблике утверждается, что в квартире были двое мальчиков и одна девочка (от 1 до 3 лет), а малышка стояла в окне 7-го этажа.

В Департамент по чрезвычайным ситуациям города информация об инциденте не поступала, подразделения не выезжали, потому что вызова не было. Также наша редакция направила запрос в столичный Департамент полиции.

Героя, спасшего ребенка, зовут Есдаулет Даутбеков. Ему 17 лет, и он в этом году окончил школу. Парень из большой семьи, где воспитываются шестеро детей.

Сегодня с парнем и его матерью встретился министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Глава Минпросвещения поблагодарил выпускника за проявленные качества и отметил, что готовность Есдаулета прийти на помощь и защитить младших является хорошим примером для всех школьников страны.

"Благодарю за проявленную смелость и храбрость. Вы показали пример того, каким должен выходить выпускник из стен школы. Благодарю ваших родителей, ваших учителей за то, что они воспитали такого благородного человека. Только сегодня Президент поделился, что его беспокоят факты буллинга в школах. Ваш поступок послужит достойным примером. Надеюсь, что старшеклассники будут также всегда готовы поддержать и защитить младших. Но в то же время прошу всех родителей несовершеннолетних детей обратить особое внимание на вопросы их защищенности в домах", – отметил глава ведомства.

В завершение Асхат Аймагамбетов вручил Есдаулету Даутбекову благодарственное письмо и памятные подарки. Также по ходатайству министра выпускнику предоставлен грант на бесплатное обучение в вузе Нархоз в городе Алматы.

"Мы благодарны университету Нархоз, одному из ведущих вузов страны, который славится высоким качеством образования и занимает активную позицию в оказании социальной поддержки", – отметил Аймагамбетов.