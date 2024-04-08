Подтопление 2 тысяч домов удалось предотвратить в Акмолинской области

Фото: акимат Акмолинской области

Как отметил руководитель отдела мобилизационной подготовки акимата Акмолинской области Марат Оспанов, благодаря оперативным мероприятиям удалось предотвратить подтопление 2 тысяч домов в 25 населенных пунктах области, где проживает более 5 тысяч человек.

Кроме того, на сегодня 526 эвакуированных жителей уже вернулись в свои дома. Своевременно эвакуировано более 18 тысяч голов домашнего скота, что позволило не допустить их падеж в паводковый период.

«В настоящее время в 5 регионах области паводковая ситуация стабилизировалась, пиковые показатели пройдены. Это г.Степногорск, район Биржан сал, а также Аккольский, Ерейментауский и Егиндыкольский районы», - сказал спикер на брифинге в республиканском информационном штабе.

В то же время паводковая ситуация в регионе напряженная, в особенности в Есильском, Жаркаинском и Шортандинском районах. Сохраняются риски при движении рек Жабай и Колутон в Атбасарском, Сандыктауском и Астраханском районах.