Подземные воды незаконно добывали в СКО

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Дана Аменова
Корреспондент

Прокуроры выявили системные нарушения в добыче подземных вод без разрешения на специальное водопользование, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Должностные лица лесного хозяйства Аккайынского района в нарушение требований статьи 66 Водного кодекса Казахстана произвели бурение скважины и забор подземных вод без разрешения на водопользование.

Аналогичные нарушения выявлены у 19 других государственных органов. В их числе отделы образования Жамбылского, Кызылжарского, Есильского районов, аппараты акимов сельских округов Айыртауского, М.Жумабаева, Мамлютского, Тайыншинского, Тимирязевского районов, лесные хозяйства Пресновское, Булаевское, Есильское.

— По акту надзора специализированной природоохранной прокуратуры области должностные лица государственных органов привлечены к административной ответственности по статье 141 КоАП в виде штрафа на общую сумму 423 680 тенге. Принимаются меры по получению разрешительных документов, — отметили в надзорном органе.

В надзорном органе напомнили гражданам об административной ответственности по статье 141 КоАП за незаконный захват водных объектов и незаконное водопользование, за это предусмотрен штраф от 103 500 до 897 000 тенге.

#СКО #прокуратура #добыча #подземные воды

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