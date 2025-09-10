Поединки на британском ринге

Спорт
0
Абзал Камбар

В Ливерпуле (Англия) прошел очередной игровой день чемпионата мира по боксу, который проводится под эгидой новой всемирной любительской боксерской организации World Boxing.

От нашей страны здесь соревнуются семь боксеров, из которых шесть одержали победу. Так, в дневной сессии Гульсая Ержан (весовая категория до 80 кг) перебоксировала Ивету Лесинските из Литвы (3:2), Торехан Сабырхан (до 70 кг) выиграл у нидерландца ­Финна Роберта Боса (4:1), а ­Сагындык ­Тогамбай (до 90 кг) одолел ирландца Джека Майкла Марли (4:1).

В вечерней сессии Аида ­Абикеева (в весе до 65 кг) была сильнее южнокорейской спорстменки Сук Ен Кан (5:0), Бейбарыс Жексен (до 60 кг) победил индийца Сачина (4:1), Айбек Оралбай (свыше 90 кг) разгромил турка Ильяса ­Мюджахита (5:0). Сабыржан Аккалыков (до 75 кг) уступил украинцу Павлу Илюше (2:3).

#Спорт #бокс #Ливерпуль

Популярное

Все
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Там, где готовят востребованных специалистов
Политические реформы и цифровой суверенитет
Контуры будущего определены
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Учение с увлечением
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Мост обрушился после ремонта
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
По лучшим мировым стандартам
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
В Кызылординской области началась уборка риса
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
На пути к е-экономике будущего
Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Пекине
В Аккайын пришел природный газ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Алуа Балкибекова пробилась в 1/4 финала ЧМ по боксу в Велик…
План по приватизации футбольных клубов разработают в РК до …
Казахстанские лучники вошли в топ-10 на чемпионате мира в Ю…
На кортах Китая и США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]