От нашей страны здесь соревнуются семь боксеров, из которых шесть одержали победу. Так, в дневной сессии Гульсая Ержан (весовая категория до 80 кг) перебоксировала Ивету Лесинските из Литвы (3:2), Торехан Сабырхан (до 70 кг) выиграл у нидерландца ­Финна Роберта Боса (4:1), а ­Сагындык ­Тогамбай (до 90 кг) одолел ирландца Джека Майкла Марли (4:1).

В вечерней сессии Аида ­Абикеева (в весе до 65 кг) была сильнее южнокорейской спорстменки Сук Ен Кан (5:0), Бейбарыс Жексен (до 60 кг) победил индийца Сачина (4:1), Айбек Оралбай (свыше 90 кг) разгромил турка Ильяса ­Мюджахита (5:0). Сабыржан Аккалыков (до 75 кг) уступил украинцу Павлу Илюше (2:3).