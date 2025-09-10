Поединки на британском ринге Спорт 10 сентября 2025 г. 4:30 0 Абзал Камбар В Ливерпуле (Англия) прошел очередной игровой день чемпионата мира по боксу, который проводится под эгидой новой всемирной любительской боксерской организации World Boxing. От нашей страны здесь соревнуются семь боксеров, из которых шесть одержали победу. Так, в дневной сессии Гульсая Ержан (весовая категория до 80 кг) перебоксировала Ивету Лесинските из Литвы (3:2), Торехан Сабырхан (до 70 кг) выиграл у нидерландца Финна Роберта Боса (4:1), а Сагындык Тогамбай (до 90 кг) одолел ирландца Джека Майкла Марли (4:1). В вечерней сессии Аида Абикеева (в весе до 65 кг) была сильнее южнокорейской спорстменки Сук Ен Кан (5:0), Бейбарыс Жексен (до 60 кг) победил индийца Сачина (4:1), Айбек Оралбай (свыше 90 кг) разгромил турка Ильяса Мюджахита (5:0). Сабыржан Аккалыков (до 75 кг) уступил украинцу Павлу Илюше (2:3). #Спорт #бокс #Ливерпуль