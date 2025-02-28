Поэтапная реновация 1 300 школ началась в Казахстане

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Подробнее о проекте рассказали в пресс-службе Минпросвещения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению главы государства в ближайшие 3 года в Казахстане пройдет масштабная реновация почти 1 300 школ, более половины из которых (54%) расположены в сельской местности.

Проект реализуется по девяти ключевым направлениям, соответствующим современным образовательным стандартам.

В рамках реновации предусмотрены капитальный ремонт зданий, оснащение учебных кабинетов современным оборудованием, обновление мебели, модернизация библиотек и столовых, реконструкция или строительство спортивных залов, благоустройство рекреационных зон и общественных пространств, а также внедрение новых систем безопасности.

«Государство ежегодно выделяет средства на улучшение школьной инфраструктуры. В 2025 году реновация охватит 262 школы, из них 141 находится в сельской местности. В обновленных зданиях будут обучаться почти 200 тысяч учеников», — отметила заместитель директора Департамента развития инфраструктуры Роза Сембаева.

В рамках работ запланированы замена кровли, обновление фасадов и окон, капитальный ремонт инженерных коммуникаций — электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. Также будет проведено благоустройство и озеленение школьных территорий.

Проект рассчитан на 3 года: в 2025 году обновят 262 школы, в 2026-м — 436, а в 2027-м — 466. Кроме того, в 2028–2029 годах в Жамбылской области планируется реновация еще 67 школ.

Напомним, реализация проекта рассчитана на 3 года: в 2025 году будет отремонтировано 262 школы, в 2026 году — 436 школ, а в 2027 году — 466 школ. Дополнительно запланировано обновление 67 школ в Жамбылской области в 2028–2029 годах.

Также ранее стало известно о том, что в Алматы началось строительство первой национальной школы ABAI ULTTYQ MEKTEBI. 

#проект #школы #старт #реновация

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