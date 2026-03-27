Два беспересадочных вагона продолжат движение после прибытия на станцию Актогай

В Минтранспорта сообщили о запуске прямого пассажирского сообщения по маршруту Астана – Талдыкорган, передает Kazpravda.kz

С 9 апреля начинается курсирование беспересадочных вагонов по маршруту «Астана – Актогай – Талдыкорган».

В состав поезда №122/121 «Астана – Семей – Астана» (перевозчик ТОО «Арай Транс KZ») включаются два беспересадочных вагона — 1 купейный и 1 плацкартный.

После прибытия на станцию Актогай они продолжают движение до Талдыкоргана в составе отдельного поезда, что обеспечивает пассажирам удобное путешествие без пересадок.

Курсирование предусмотрено через день.