Погибли 2 человека: Lexus столкнулся с КамАЗом в Павлодарской области

Смертельное ДТП произошло на трассе в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: polisia.kz

28 мая в 23:20 на 33 км автодороги Ленинский – Курчатов, возле села Енбек, машина Lexus RX-330 столкнулась со встречно едущим КамАЗом и через встречную полосу опрокинулась в кювет.

В результате ДТП 36-летний водитель и 36-летняя пассажирка Lexus от полученных травм скончались на месте.

«Автомашины водворены на штрафную стоянку. По факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», назначена судебно-медицинская экспертиза», – сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области.