Погоду на ближайшие три дня озвучили синоптики

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По даным РГП "Казгидромет", арктический антициклон продолжает удерживать морозную погоду, Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Морозы сохранятся на севере, востоке, юго-востоке и в центре Казахстана.

Однако с южным циклоном на западе, северо-западе, юге и юго-востоке страны ожидается выпадение снега, низовая метель; в горных районах – сильный снег, а также постепенное ослабление морозов на юго-востоке республики.

Ожидается понижение температуры воздуха на западе: ночью до 10-25, днем до 5-15 мороза, в северных и центральных регионах страны температурный фон составит ночью 28-38, днем 15-23 мороза, в восточных регионах ночью 32-45, днем 20-32 мороза, на юго-востоке страны постепенное повышение ночью до 15-25, днем до 0-13 мороза.

#погода #Казгидромет #прогноз #синоптики #мороз

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