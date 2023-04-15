Погоня полицейских за водителем внедорожника по степи в  Жанаозене попала на видео

фото: lada.kz

В Жанаозене полицейские устроили погоню за водителем внедорожника по степи. Инцидент попал на видео, передает Кazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

Как сообщили в департаменте полиции региона, водитель Toyota Land Cruiser GX двигался по трассе без государственных регистрационных номерных знаков, а также с тонированными стеклами. Первая попытка остановить нарушителя оказалась неудачной. Водитель съехал с дороги и помчался по степи.

Сотрудникам патрульной полиции удалось задержать 21-летнего нарушителя ПДД.

В отношении него составлены протоколы по части 1 статьи 613 КоАП РК "Невыполнение требований полицейского", части 2 статьи 590 КоАП РК "Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков", части 10 статьи 590 КоАП РК "Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, а также не прошедшими государственный или обязательный технический осмотр".

Автомобиль водворили на штрафную стоянку.