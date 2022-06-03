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Похищенного 12 лет назад ребенка нашли в Москве

Недавно в один из многофункциональных центров оказания госуслуг Москвы пришла пожилая женщина с ребенком. Бабушка передала оператору документы подростка, объяснив, что ее внуку Паше уже 14 лет и мальчику пора получать паспорт. Сотрудница МФЦ стала вносить данные ребенка в базу, когда на экране всплыло тревожное уведомление: мальчик находится в федеральном розыске. Проверив все несколько раз, женщина убедилась, что ошибки быть не может, сообщает Комсомольская правда

Сотрудница попросила немного подождать, а сама побежала вызывать полицию. Прибывшие оперативники установили личность ребенка. Им оказался 14-летний Павел К., пропавший около 12 лет назад. Полицейские сопроводили пожилую женщину и ребенка в отдел полиции.

Выяснилось, что розыскное дело на ребенка было начато еще в 2010 году, когда мальчику было всего 3 года. Тогда в полицию обратилась мать ребенка, заявившая, что одного из ее сыновей-близнецов похитил родной отец. Позже было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ – Похищение человека. Все это время ребенок находился в розыске.

Семейная драма началась еще в 2007 году, когда на свет появились братья-близнецы Паша и Миша. Мальчики родились в один день, но с очень разным состоянием здоровья. Миша оказался очень болен, в последствии врачи диагностировали ему ДЦП. Паша же родился относительно здоровым ребенком без каких-либо серьезных отклонений здоровья.

Рождение сына с тяжелым диагнозом испугало отца детей. Мужчина сразу ушел из семьи, оставив жену одну с двумя детьми. Спустя несколько месяцев мужчина все-таки решил проявить участие в заботе о детях: он стал периодически навещать жену и малышей, однако внимание уделял только здоровому ребенку, полностью игнорируя существование второго сына.

Так прошло почти 3 года. В конце 2010 года мужчина как обычно приехал в гости к жене и детям. Взял "любимого" сына Пашу на прогулку, оставив супругу дома с болеющим Мишей. Спустя несколько часов он позвонил супруге и заявил, что в настоящий момент прошел с сыном паспортный контроль и увозит ребенка на несколько месяцев в другую страну. После этого женщина не видела своего сына почти 12 лет.

Ребенка искали по всей России, но безуспешно и вот почему: оказалось, что отец увез сына в Минск, где они и жили все эти 12 лет.

По словам ребенка, каких-либо противоправных действий в его отношении не совершалось. 

"Я 12 лет не знала жив ли вообще мой сын! Его отец полностью оборвал между нами какую-либо связь! Мы писали во все инстанции, искали везде, обращались в передачи, но все бестолку. И вдруг мне звонят, сообщают, что Паша нашелся! Это такое счастье! Я сразу бросилась туда, в отдел. Мы попробовали общаться, но Паша меня совсем не знает и не помнит, даже боится. Я решила не давить и не травмировать ребенка еще сильнее. Согласилась, чтобы пока он пожил в центре помощи семьи, где ему оказывают психологическую помощь специалисты. Сейчас навещаю его каждый день, потихоньку общение налаживается", – рассказала женщина.

Несовершеннолетний Паша пока находится на попечении в одном из московских центров помощи семьи. Там его регулярно навещает мама, которая пытается аккуратно наладить контакт с вновь обретенным сыном. По имеющейся информации, отец мальчика продолжает находиться в Беларуси и пока не приехал в Москву за сыном.

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