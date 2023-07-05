Пока коньки на гвоздике

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Людмила Макаренко

Яркое представление показала в Алматы компания Olympic Show и снова сумела порадовать добротной работой.

Фото Ольги Апельганец

Детство дается, чтобы удивляться, поражаться, восторгаться… Завязывать правильно шнурки и доедать кашу до дна тарелки научиться никогда не поздно, а вот вдоволь навизжаться от восторга можно не успеть. Поэтому правы те родители, которые водят свою малышню на всевозможные зрелища и визжат порой вместе с нею. Так было и в алматинском Дворце спорта им. Балуана Шолака, где прошла премьера экшен-шоу «Телепорт» – оригинальной постановки от коллаборации Olympic Show.

Бренд Olympic Show создавался профессиональными спортсменами – звездами фигурного катания. Семь лет назад это было первое в стране творческое производство собст­венных спектаклей на льду, и до сих пор оно остается единст­венным. Премьерной работой энтузиастов стало шоу «Ледяное сердце» по мотивам известного диснеевского мультфильма, а на нынешний Новый год коллектив презентовал свою интерпретацию другой популярной сказки – «Аладдин».

Как раз герои этих и пары других мультпроизведений «ожили» в новом спектакле «Телепорт». С той лишь разницей, что под их ногами не было льда, а на ногах – коньков.

Для Olympic Show это эксперимент, где сказочная тема получает новое техническое и сценическое воплощение. В отличие от своих прежних работ постановщики создали танцевально-спортивно-цирковое представление, задействовав более 80 участников (кроме профессиональных спортсменов еще и танцоров, каскадеров, артистов цирка), увязав в единое действо хореографию, акробатику, воздушные номера, экстремальные трюки и сопроводив все это спецэффектами и мощными световыми инсталляциями.

Нужны же были все эти хитросплетения для цели известной и прос­той – рассказать о вечных ценностях: дружбе и взаимовыручке, чис­тоте помыслов и верности в любви, крепости семейных уз и незыб­лемости традиций.

Ради этих жизненных уроков маленькие брат и сестра пускаются в путешествие по пяти вселенным, созданным фантазией авторов очаровательных блокбастеров «Моана», «Кунг-фу панда», «Холодное сердце», «Супергерои» и «Аладдин». Каждая новая остановка на их пути не похожа на предыдущую: одна – словно поединок шаолиньских монахов на лунных алебардах, вторая – акробатическая любовная история под куполом на воздушных полотнах, следующая – яркая танцевальная сцена как будто из бродвейского мюзикла, а уже затем – битва железных суперлюдей, где искры летят до потолка...

Впрочем, даже такой сложный сюжетный микс не смог запутать юных зрителей – они немедленно узнавали своих сказочных любимцев, в голос приветствовали каждого и переходили на высокочастотный визг от их убедительных побед. Супергерои – они такие: лучше иных наставников находят короткий путь к чистым и открытым детским сердцам.

#Алматы #шоу #Olympic Show #Телепорт

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