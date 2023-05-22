Пока не клюнет… «газовый петух»?

Без воды и газа

Куда более серьезную опас­ность представляет газовое хозяйство. Уж если рванет газовая труба, мало точно никому не покажется!

Подобный страх, как говорится, на собственной шкуре испытали жители одной из костанайских многоэтажек. Десятого мая у подъезда дома № 18 по улице Волынова полыхнула газорас­пределительная труба. Пламя мгновенно перекинулось на окно квартиры, расположенной на первом этаже.

И страшно представить, чем могло все закончиться, если бы не оперативность противопожарной службы. Пожар ликвидировали, но проблема осталась.

В ходе обследования трубы выяснилось, что есть утечка. Причиной же возгорания стала искра. Но вот как она возникла, еще до конца не выяснено. Пока же АО «КазТрансГаз Аймак» прекратило подачу голубого топ­лива во всем доме, возложив обязанность по устранению неполадок на… обслуживающую многоэтажку компанию в лице ТОО «КСК-Партнер».

Так что все эти дни люди вынуждены обходиться без газа. И это в ту пору, когда в городе началась опрессовка теплотрасс, то есть ни тебе горячей воды, ни газа...

Напряжение заказывали?

Итак, сервисная компания, обслуживающая дом, в срочном порядке принялась выяснять, откуда взялась злополучная искра, по всей видимости, электрическая. Вариантов прорабатывалось несколько: воровство электроэнергии жильцами, новомодное веяние устанавливать в квартирах бойлеры и плиты с электроросжигом, но все оказалось гораздо прозаичнее...

– На протяжении нескольких дней, – рассказал председатель ТОО «КСК-Партнер» Кумар Салкенов, – мы проверяли надежность заземления труб в подвалах дома. В понедельник вечером, 15 мая, проверили: напряжения не было, составили акт.

Утром во вторник, 16 мая, приехали специалисты АО «КазТрансГаз Аймак» стали проверять, снова трубы стали искрить во всех подъездах. Причем напряжение было зафиксировано не только на коммуникациях дома № 18, но и на двух рядом стоящих многоэтажках, а также на теплотрассе, которая проходит в этом дворе по воздуху. Срочно вызвали электрика ТОО «ЭПК-forfait» и обесточили два дома, однако напряжение, хоть и снижалось, но по-прежнему присутствовало. И лишь тогда, когда от электросетей стали поочередно отключать все дома, стоящие в округе, потенциал электрического тока ушел. Возникло предположение, что проблема – в поврежденном электропроводе, который находится под землей и дает напряжение на весь двор…

Стоит отметить, что напряжение на газовой трубе, согласно акту газовиков, в каждом подъезде разнится и составляет от 1,5 до 5 вольт, а во время дождя увеличивается до 20 вольт. Причем в первом подъезде, где и произошло возгорание трубы, зафиксировано самое низкое напряжение!

При всем при этом заметим, что в истории человечества имеются примеры смертельных случаев от поражения электрическим током с напряжением менее 4 вольт. Вот и получается, что сотни людей ходят по острию ножа, даже не подозревая об этом.

Искра и утечка, они, если честно…

Но как такое возможно? И где же обслуживающие компании? Почему своевременно не проводят диагностику сетей и их ремонт?

Оказалось, что обслуживанием электросетей ТОО «ЭПК-forfait» занимается в процессе их эксплуатации. В общей сложности в ведении компании по Костанаю находится 400 км кабельных линий. Ежегодно, по уверениям руководства ТОО, производится замена четырех километров изношенных линий. При этом план по ремонту составляется исходя из анализа аварийности.

«Тонкие» места определяются количеством аварийных отключений. И таких мест в областном центре много, охватить их все и сразу не получается в силу нескольких причин, одна из которых – нехватка штатных специалистов.

Есть вопросы и к компании, обслуживающей газопроводы, но главный из них – почему произошла утечка газа?

– Если выйти из подъезда, то видно, что подземный газопровод разделяется с надземным фланцевым соединением, где установлены втулки и прокладка. Так вот, когда она выходит из строя, а обслуживающая компания вовремя ее не меняет, то происходит утечка газа. Это чисто техническая проблема, – пояснил руководитель Костанайского городского отдела жилищных отношений Радик Искалиев. – Обслуживающая газопровод компания должна была строго за этим следить: своевременно проводить техническое обслуживание газопроводов и оборудования.

Так почему же эта работа была «спущена на тормозах»? Тот еще вопрос. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы хотя бы найти, кому ж его адресовать...

Дело в том, что жильцы вместе с председателем ТОО «КСК-Партнер», пытаясь определить, кто же все-таки должен устранять утечки «голубого» топлива, выяснили: обслуживанием сетей занимаются несколько компаний! АО «Интергаз Центральная Азия» проводит магистральные газопроводы и подземные распределительные сети, а ТОО «РЦКУ-Костанай» – внутридомовые. Так вот, возгорание трубы произошло как раз на границе раздела полномочий этих двух хозяйствующих субъектов. Но в итоге было решено: менять отжившие свой срок прокладки должно АО «Интергаз Центральная Азия».

Ну и где же они были раньше? Ведь жильцы на протяжении целого года трубили об утечке газа. Причем сразу двух подъездов...

– Мы неоднократно обращались в аварийную, так как постоянно стоял запах одоранта, того самого вещества, которое добавляют в газ, чтобы он сигнализировал об утечке. Приедут, посмотрят и скажут, что все нормально... Выходит, не так уж и нормально было, раз труба полыхнула! Такое вот халатное отношение к газовому хозяйству, – говорит жительница дома № 18 Наталья Шпехт.

Между прочим, подобный случай в Костанае уже был. Осенью 2020 года в многоэтажке № 161 по улице Тауелсиздик также из-за напряжения, поданного на трубы, и утечки «голубого» топлива загорелись газовая труба и фасад дома.

Причем подачу газа, так сказать, «до выяснения» тогда прекратили сразу в десяти домах! Люди несколько месяцев вынуждены были сидеть без газа и ежедневно обивать пороги обслуживающих организаций, в которых никто не мог дать вразумительного ответа. Получается, уже система какая-то...

Кстати, тогда проблему решили заменой высоковольтного кабеля, «пробитого» под землей.

Несколько слов о заземлении

Почему же печальный опыт двухлетней давности не был использован в нынешней ситуации, чтобы оперативно устранить проблему? Зачем нужно было на протяжении почти двух недель имитировать некую деятельность, всем службам съезжаться на место вызова, ежедневно проверять приборами, есть ли напряжение или нет? Или, может, расчет был на то, что проблема как-то сама «рассосется»? Увы, так не бывает.

Но самое любопытное, что в случае с домом № 18 решили пойти самым простым путем – заземлить газораспределительные трубы во всех подъездах, чтобы снять потенциал электрического тока. А как же рядом стоящие дома, которые также находятся под напряжением? И почему заземление газовых труб должна делать сервисная компания, обслуживающая многоэтажку.

Ведь, во-первых, этот вид работ должны выполнять лицензированные организации, а во-вторых, напомним, что данное хозяйство находится в ведении АО «Интергаз Центральная Азия».

Кроме того, некоторые специалисты считают, что заземление именно газовых труб делать категорически нельзя. Тогда почему решили пойти именно этим путем? И как быть с «пробитым» кабелем? Подождать, когда окончательно «пробьется»? Вопросы, вопросы…

Все организации, задействованные в этой истории, стараются переложить груз ответственности друг на друга. Вот и получилось, что крайним остаются бывший КСК, ныне – сервисная компания, ну и жильцы, конечно. И чем может закончиться подобная самодеятельность? В лучшем случае очередными упреками, мол, опять КСК «плохо сработал»…

Что было, что есть... и как будет?

Во всей этой ситуации прослеживается явная аналогия с авариями на теплосетях и водопроводе, произошедшими минувшей зимой. Причем, как показал анализ, катастрофическая степень изношенности труб зафиксирована у тех коммунальных предприятий, которые в свое время были переданы частникам, не вкладывающимся в ремонт и обслуживание сетей. Тогда-то в Правительстве и подумали: худо дело и решили, что пора все это имущество возвращать в госсобственность.

Так вот вам «вишенка на торте»: газовое хозяйство, как, собственно, и электросети, нынче тоже находятся в ведении частных предприятий и транснациональной компании, хоть и с долей участия государства.

Для сравнения: в пору деятельности ГКП «Костанайгаз» обслуживанием газопроводов и газового оборудования от выходной трубы до чайника в квартирах занималась одна единственная компания и обследования на предмет утечки проводились минимум трижды в год. Причем к «голубому» топливу дом подключался только после того, как специалисты проверят трубы и плиты абсолютно во всех квартирах.

При этом с тех самых пор, как государственно-коммунальное предприятие прекратило свою деятельность, а газовое хозяйство поделили и передали на баланс компаниям частной формы собственности, цена газа для костанайцев выросла почти на 40%, и это не учитывая повышений из-за роста инфляции.

А секрет весь в том, что тариф ГКП «Костанайгаз» полностью ушел АО «КазТрансГаз Аймак», которое занимается подачей газа. Поскольку появились еще и компании, которые обслуживают газопроводы, у потребителей и возникли дополнительные расходы.

Но почему тогда нет должного обслуживания? Со времен работы ГКП «Костанайгаз» распределительные сети никто ни разу даже не красил, втулки на фланцевых соединениях не менял, похоже, и с прокладками та же история.

Доподлинно известно, что обслуживание внутридомовых сетей производится только раз в год. А вот как часто обследуются магистральные и распределительные газопроводы – большой вопрос.

Так уж сложилось, что ныне действующие в регионе газоснабжающие компании довольно закрытые: на вопросы не отвечают, комментариев не дают... Своеобразное государство в государстве. Как, в общем-то, и энергоснабжающие и энергопередающие организации. Особых рычагов давления, даже со стороны местной власти на них нет. Иначе почему столько времени проблему не могут или даже не хотят устранить?

Так что, сколько еще жильцы 90 квартир в пятиэтажке по улице Волынова будут обходиться без газа, сложно сказать. Им же, как и бабушке, чье пластиковое окно дотла сгорело в том пожаре, придется самостоятельно искать правды и добиваться возмещения материального и морального вреда в суде.

Но самое страшное, учитывая довольно приличный возраст коммуникаций, а также далекое от идеала их обслуживание, состоит в том, что жильцы старых домов Костаная живут как на пороховой бочке, даже не подозревая об этом.