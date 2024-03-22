Покажи свои украшения, и я скажу, кто ты

По обычаю в Наурыз мейрамы в дар близким и друзьям преподносят украшения в национальном стиле. О том, какие из них находятся в тренде, о семантике и технике изготовления рассказал известный мастер-ремес­ленник, потомственный ювелир Бекзат Жакыпов.

– Для меня, как художника, Нау­рыз – это целая философия со своими сакральными традициями, обычаями и ритуалами, – говорит мастер.

День весеннего равноденствия для народов тюркского мира имел особый смысл. И потому именно на Наурыз резко увеличивается число заказов на женские украшения.

– Казахские женщины издревле любили красоту и гордились своими ювелирными изделиями. Обаяние лицу придавали кимешек (головной убор, украшенный золотой вышивкой, жемчужными бусинками и серебряными бляшками), серьги и шашбау (вплетае­мые лентами в косы подвески с бусинами, серебряными и золотыми монетами, драгоценными камнями, колокольчиками). На груди девушек красовались өңіржиек (серебряные пластины, обрамленные чеканкой и зернью), ожерелья алқа и подвески бойтұмар, а запястья и пальцы рук были украшены брас­летами с кольцами – бесбілезік. Гарнитура была и на сапожках. Каждое украшение и цветовая гамма наряда подсказывали возраст и статус хозяйки. Молодые, как правило, облачались в яркие одежды, пожилые предпочитали приглушенные тона, и во всем этом был смысл. К примеру, я в детстве застал времена, когда по звукам украшений мы определяли, кто к нам приближается – бабушка, мама, жена брата или сестра. Так как каждая из них алқа и шашбау носила по своему возрасту, – пояс­няет он.

Любая женщина ценит звуки серебряных украшений. По преданию, шум колокольчиков шашбау и шолпы отгоняли злых духов, защищали хозяйку от недугов и бед. Вы не задумывались, почему плачущих детей успокаивают звуки погремушки шылдырмақ? А нагрудные украшения для женщин имели лечебные свойства, потому как серебро – благородный металл. И чем шире было украшение, тем сильнее защита.

Ювелир описал и праздничное убранство мужчин. В списке гарнитур, которые он изготавливает, пояса, перстни, камча. Сегодня в моде дарить пояс батыров и охотников – кісе белдік и парадно-праздничный кемер-белбеу. На кісе белдік казахи подвешивали саблю, патронташ, камчу и сумки-кошельки. Мало кто знает, что в древности портмоне носили только мужчины. И сапоги тоже украшались металлическими элементами. Доказательство тому – амуниция иссыкского Золотого человека.

Бекзат Жакыпов рассказал о различиях орнаментов и узоров на мужских и женских украшениях. На мужских изделиях они незатейливые, простые и крупные. Тогда как женские всегда отличались разнообразием узоров и изяществом. И здесь мастер посетовал на «неграмотность» молодых коллег.

– Представители старой школы ювелирного дела изучали историю искусства и ремесленной культуры в училищах и институтах. Так, каждая деталь на изделии должна «говорить», нести смысл и соответствовать назначению. К сожалению, сейчас на рынках часто вижу, как одни и те же элементы встречаются, к примеру, на мужских и женских перстнях. Выходит, для неучей важно просто реализовать товар. А клиенты даже не понимают, что и для чего на печатке написано и изображено. В древности все казахские орнаменты «говорили». У каждого рода была своя форма седла, к примеру, адай ер, керей ер, найман ер и другие, – рассказывает Бекзат Жакыпов.

Самое трудоемкое дело – изготовление нагрудных украшений, признается ювелир. Они требуют сложных паек, поэтапных операций, уйму времени для исполнения мелких элементов. Быстрее соз­дается малый комплект – кольца, серьги и браслеты. Сейчас возрос спрос на украшения для камзолов и шашбау с колокольчиками. Во все времена региональная принадлежность ювелира легко распознавалась по форме и технике исполнения изделия. К слову, сейчас в тренде ювелирные мотивы Младшего жуза, то есть из регио­нов западной части Казахстана.

– При изготовлении украшений я использую индивидуальный подход к каждому клиенту. Так, я должен знать его возраст, ростовые, фигурные данные, цвет волос и даже глаз. Если заказчик из другого города, то требую выслать фотографию. На выходе – полное соответствие и благодарность клиента. На эскизы уходит много времени, так как никогда не повторяю свои изделия. Они могут быть похожими по форме, но одинаковыми – никогда. Таков мой принцип, – утверждает мастер.

В завершение беседы Бекзат Жакыпов поздравил читателей «Казправды» с Наурыз мейрамы, подчеркнув, что его добрые пожелания мира и благополучия выкованы на его ювелирных украшениях.