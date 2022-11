Pokemon стала причиной гибели человека в Японии

Житель японского города Токусима сбил двух пешеходов, заигравшись в Pokemon Go за рулем автомобиля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz Одна из пострадавших скончалась от полученных травм. Виновник ДТП – водитель машины Кэйдзи Гоу – был арестован на месте инцидента. Он признался, что играл в Pokemon Go и не следил за дорогой. Эта смерть стала первой в Японии, которую повлекла увлеченность популярной игрой Pokemon Go.Выйдя в продажу, мобильная игра Pokemon Go сразу же стала игровым трендом во многих странах мира. Цель игры – находить и тренировать покемонов (персонажи популярных японских компьютерных игр и комиксов) в реальном мире, чтобы затем участвовать в сражениях с покемонами других игроков.