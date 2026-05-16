Картина на ковре: Николь Шерзингер впечатлил подарок казахстанской художницы

Известная казахстанская художница Асель Сабыржанкызы, широко известная под творческим псевдонимом Ассоль, лично встретилась в Алматы со знаменитой американской певицей Николь Шерзингер и вручила ей эксклюзивный подарок, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Для художницы это далеко не первый опыт взаимодействия с мировым шоу-бизнесом; ранее её аутентичные работы на коврах уже получали признание от иностранных селебрити.

В этот раз она создала для экс-солистки The Pussycat Dolls уникальный портрет в своей фирменной авторской технике – написала картину на ковре. Мировая знаменитость восхищенная столь необычным полотном ручной работы поп-дива обняла казахстанку и с удовольствием приняла этот национальный арт-объект.

Эмоциями от произошедшего Асель Сабыржанкызы сразу же поделилась на своих страницах в социальных сетях, где искренне назвала встречу сбывшимся сном и восторженно отозвалась о зарубежной гостье, охарактеризовав ее как невероятно доброго, открытого, красивого и душевного человека.

Девушка также выразила легкое сожаление о том, что из-за языкового барьера и недостаточного уровня владения английским языком она не смогла полноценно побеседовать с кумиром и донести до нее абсолютно все свои мысли.

Примечательно, что художнице пришлось творить буквально в экспресс-режиме, так как она приняла решение создать и написать совершенно новую картину специально к неожиданному прилету артистки.

«Я подарила картину Николь Шерзингер. Это что сон? Она невероятная, добрая, открытая, очень красивая! Она обняла меня. Жаль уровень моего английского не позволил мне донести все свои мысли и поговорить с ней», – написала художница в соцсетях.

Напомним, визит мировой знаменитости в Казахстан напрямую связан с ее плотным гастрольным графиком: Николь Шерзингер прилетела для участия в грандиозном международном музыкальном фестивале.

Выступления популярной артистки, которые с нетерпением ждали фанаты, состоятся уже в эти выходные.