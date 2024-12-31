Покорители открытой воды

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Насихат Оркушпаева

Столичные пловцы выступят на межконтинентальных соревнованиях в 2025 году

фото из личного архива Саята Досали

Более 2 тыс. спортсменов и любителей заплывов со всего мира, для которых бассейн оказался тесным, соб­рались на главной гонке 2024 года в Дубае. Там проводился масштабный международный турнир Oceanman Dubai 2024 в водах Персидского залива. В числе тех, кто смог продемонстрировать завидный результат, 18-летний парапловец из Астаны Саят Досали.

…Песчаный пляж, раскаленное солнце и предвкушение победы – все это стало «атрибутами» главного события года для тех, кто не представляет свою жизнь без плавания: взрослых, детей, профессионалов, любителей, новичков... 2 200 человек приехали в один из главных городов Объеди­ненных Арабских Эмиратов, чтобы доказать окружающим и в первую очередь себе, что они способны преодолеть дистанции в 500 м, 2 и 5 км.

Отметим важную деталь: открытая вода – это не бассейн, а следовательно для преодоления расстояний обыденного любопытства и желания недос­таточно. Требуются характер и выдержка. У параспортсмена Саята Досали, к счастью, есть и то, и другое. Как признается сам юноша, в момент финального заплыва его охватило волнение, но, как говорится, отступать было некуда. Тем более что на него возлагали большие надежды не только родители, близкие, друзья, но и весь тренерский состав его школы плавания (Индира Кали, Алексей Шумков, Едиге Козыбаев, Анель Женис­кызы), а также юные товарищи по клубу, которые видели в нем образец стойкости и мужества.

Несмотря на имеющийся сложный диагноз – левосторонний гемипарез после инсульта (дисфунк­ция левых руки и ноги), пловец преодолел 2 км за 58 мин. 22 сек. и занял второе место.

– В секцию плавания меня восемь лет назад привели родители. Тогда, конечно, ни они, ни я не ставили цель – заниматься спортом профессионально. Желание было только одно – улучшить общее состояние здоровья, – вспоминает Саят Досали, добавляя, что не все тренеры изъявили желание брать его под свое крыло.

В числе тех, кто согласился опекать юношу в спорте и прак­тически сразу разглядел в нем природный потенциал, – инструктор по плаванию Индира Кали. Именно под ее началом пловец выступил на первенстве Казахстана в 2021 году и завоевал «серебро». Дальше – больше: Саят стал трехкратным чемпионом республики по плаванию.

Oceanman Dubai 2024 – его первые международные соревнования. Стоить ли говорить об охвативших его чувствах, а разыг­равшиеся в день приез­да морские волны будто сразу решили продемонстрировать характер неукротимой открытой воды.

– К масштабному международному заплыву мы начали готовить ребят (24 участника) за три месяца до начала турнира. Конечно, условия в бассейне, хоть и в 50-метровом, и в открытом море абсолютно разные, поэтому в Дубай полетели за несколько дней вперед. Ранние сборы, адаптационный период позволили спортсменам преодолеть чувство страха и показать наилучшие результаты. Ранее наши воспитанники участвовали в соревнованиях на короткие дистанции (спринт). Oceanman Dubai 2024 – это первый крупный заплыв, ставший настоящим вызовом для пловцов, в том числе и для Саята Досали. Он, к слову, всегда проявляет завидную дисциплинированность, ответственность и смелость, а во время тренировок ничуть не уступает физически здоровым товарищам. Искренне восхищаюсь им. Его характеризуют присущие прирожденным спортсменам качест­ва: выносливость, сила воли, целеустремленность, самоотдача, командный дух, стабильность... А самое главное, что он умеет слушать и слышать, – говорит Индира Кали.

Отметим, что достижения сразу троих спортсменов – Сая­та Досали, Амирхана Мустахима (2 км) и Аяна Темиргали (2 км) вошли в топ-10 лучших результатов международного турнира. Также отличный результат показал и тренер Алексей Шумков, участвовавший в заплыве на 5 км. Он выиграл «серебро». Теперь участникам, ставшим гордостью не только одной из столичных школ плавания, но и всей республики, предстоит защищать честь страны на межконтинентальных соревнованиях в 2025 году. Пожелаем им удачи и побед!

#турнир #Oceanman #2025 год #Oceanman Dubai

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