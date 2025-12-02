Покоряя музыкальный Олимп

Культура
3
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Государственный струнный квартет им. Газизы Жубановой совершил мировое турне

Фото пресс-службы Государственной академической филармонии им. Еркегали Рахмадиева

Программа тура, посвященного 30-летию присвоения коллективу статуса государственного, охватила Францию, Испанию и США, соединив в себе традиции казахстанской композиторской и исполнительской школы с европейским и американским наследием камерной музыки. Серия концертов стала путешест­вием от Парижа до Бостона, и на протяжении этого долгого пути произведения отечественных композиторов звучали в унисон с признанными шедеврами мировой классики.

В Париже квартет выступил на сцене знаменитого зала Salle Cortot, где проходил международный фестиваль в честь 100-летия народного артиста РСФСР Валентина Берлинского – легендарного виолончелиста и духовного наставника казах­станского коллектива. На сцене вместе с квартетом выступили выдающиеся музыканты Михаил Копельман, Борис Андрианов, Людмила Берлинская, а также знаменитый франко-бельгийский коллектив Quatuor Danel. В программе прозвучали произведения Йозефа Гайдна, Сергея Прокофьева и Газизы Жубановой. Парижский концерт стал символом культурного диалога между музыкальной традицией Казахстана и классическим наследием Европы.

Следующей точкой маршрута был Мадрид. В стенах Национального концертного зала прошел музыкальный вечер под названием Tres Mundos y una Noche («Три мира и одна ночь»), организованный при поддержке Посольства Республики Казахстан в Испании.

Квартет выступил вместе с коллективом Madrid Festival Orchestra под управлением ­маэстро Альберта Скуратова, а также с ансамблями Bauhas Quartet и Parallel Quartet. Музыка Куата Шильдебаева, одного из ведущих композиторов современного Казахстана, прозвучала вместе с европейскими и испанскими сочинениями, подтверж­дая естественное присутствие ­казахстанской музыки в мировом контексте. Также на одной сцене с квартетом выступил заслуженный деятель РК, художественный руководитель Оркестра казахских народных инструментов им. Рустембека Омарова, дом­брист Талгат ­Каримов. Музыканты совместно исполнили кюй «Ерке сылқым», сложенный композитором ­Абдимомыном Желдибаевым.

Кульминацией турне стало выступление в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Помощь в организации музыкального вечера на одной из самых престижных концертных площадок мира оказал сельскохозяйственный холдинг «Атамекен-Агро», поддержавший инициативу продвижения казахстанского искусства на мировой арене.

Данное выступление стало ярким и значительным событием, ведь лишь немногие казахстанские музыканты удостаивались чести выйти на легендарную сцену. Для квартета это стало признанием профессионального уровня: отечественная академическая школа уверенно заявила о себе в мировом музыкальном сообществе. В программу вошли произведения Моцарта, а также фортепианный квинтет фа минор Брамса. Этот шедевр камерной музыки XIX века Квартет им. Газизы Жубановой исполнил совместно с выдающимся пианистом Тимуром Мустакимовым, который известен своей филигранной техникой и интеллектуальной глубиной интерпретации. Его участие придало программе особую романтическую одухотворенность и эмоциональный масштаб.

Аналогичную концертную программу квартет представил слушателям на концертах в Чарльз-Тауне, Хатборо, Филадельфии и Мейпл-Глене. В каж­дом из городов публика принимала казахстанских артистов с неизменным восхищением. А для концерта в Бостоне, культурной столице США, коллектив подготовил программу, составленную из лучших камерных произведений Моцарта, Шуберта, Барбера и Куата Шильдебаева.

– Искусство не знает границ. Мы хотим, чтобы наша музыка воспринималась как часть общего культурного пространства, где рождается новое звучание классики, – отметил художественный руководитель квартета, заслуженный деятель РК Ернар Мынтаев.

Напомним, что за почти четыре десятилетия квартет прошел путь от студенческого коллектива до одного из самых авторитетных камерных ансамблей Евразии. Основанный в 1988 году, Квартет им. Газизы Жубановой стал лауреатом престижных конкурсов в Италии, Японии, Испании, выступал на крупнейших сценах Европы, Азии и Америки. Участниками коллектива являются ­Айдар ­Токталиев (первая скрипка), ­Алексей Лебедев (вторая скрипка), Бекзат ­Сайлаубайулы (альт) и Ернар Мынтаев (виолончель).

Сегодня квартет, входящий в состав Государственной академической филармонии им. Еркегали Рахмадиева, успешно представляет Казахстан как страну с богатой культурной традицией и как современное музыкальное пространство, открытое миру.

Увидеть вечное в простом

