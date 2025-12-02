Покоряя музыкальный Олимп Культура 2 декабря 2025 г. 2:20 3 Илья Пащенко корреспондент отдела культуры Государственный струнный квартет им. Газизы Жубановой совершил мировое турне Фото пресс-службы Государственной академической филармонии им. Еркегали Рахмадиева Программа тура, посвященного 30-летию присвоения коллективу статуса государственного, охватила Францию, Испанию и США, соединив в себе традиции казахстанской композиторской и исполнительской школы с европейским и американским наследием камерной музыки. Серия концертов стала путешествием от Парижа до Бостона, и на протяжении этого долгого пути произведения отечественных композиторов звучали в унисон с признанными шедеврами мировой классики. В Париже квартет выступил на сцене знаменитого зала Salle Cortot, где проходил международный фестиваль в честь 100-летия народного артиста РСФСР Валентина Берлинского – легендарного виолончелиста и духовного наставника казахстанского коллектива. На сцене вместе с квартетом выступили выдающиеся музыканты Михаил Копельман, Борис Андрианов, Людмила Берлинская, а также знаменитый франко-бельгийский коллектив Quatuor Danel. В программе прозвучали произведения Йозефа Гайдна, Сергея Прокофьева и Газизы Жубановой. Парижский концерт стал символом культурного диалога между музыкальной традицией Казахстана и классическим наследием Европы. Следующей точкой маршрута был Мадрид. В стенах Национального концертного зала прошел музыкальный вечер под названием Tres Mundos y una Noche («Три мира и одна ночь»), организованный при поддержке Посольства Республики Казахстан в Испании. Квартет выступил вместе с коллективом Madrid Festival Orchestra под управлением маэстро Альберта Скуратова, а также с ансамблями Bauhas Quartet и Parallel Quartet. Музыка Куата Шильдебаева, одного из ведущих композиторов современного Казахстана, прозвучала вместе с европейскими и испанскими сочинениями, подтверждая естественное присутствие казахстанской музыки в мировом контексте. Также на одной сцене с квартетом выступил заслуженный деятель РК, художественный руководитель Оркестра казахских народных инструментов им. Рустембека Омарова, домбрист Талгат Каримов. Музыканты совместно исполнили кюй «Ерке сылқым», сложенный композитором Абдимомыном Желдибаевым. Кульминацией турне стало выступление в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Помощь в организации музыкального вечера на одной из самых престижных концертных площадок мира оказал сельскохозяйственный холдинг «Атамекен-Агро», поддержавший инициативу продвижения казахстанского искусства на мировой арене. Данное выступление стало ярким и значительным событием, ведь лишь немногие казахстанские музыканты удостаивались чести выйти на легендарную сцену. Для квартета это стало признанием профессионального уровня: отечественная академическая школа уверенно заявила о себе в мировом музыкальном сообществе. В программу вошли произведения Моцарта, а также фортепианный квинтет фа минор Брамса. Этот шедевр камерной музыки XIX века Квартет им. Газизы Жубановой исполнил совместно с выдающимся пианистом Тимуром Мустакимовым, который известен своей филигранной техникой и интеллектуальной глубиной интерпретации. Его участие придало программе особую романтическую одухотворенность и эмоциональный масштаб. Аналогичную концертную программу квартет представил слушателям на концертах в Чарльз-Тауне, Хатборо, Филадельфии и Мейпл-Глене. В каждом из городов публика принимала казахстанских артистов с неизменным восхищением. А для концерта в Бостоне, культурной столице США, коллектив подготовил программу, составленную из лучших камерных произведений Моцарта, Шуберта, Барбера и Куата Шильдебаева. – Искусство не знает границ. Мы хотим, чтобы наша музыка воспринималась как часть общего культурного пространства, где рождается новое звучание классики, – отметил художественный руководитель квартета, заслуженный деятель РК Ернар Мынтаев. Напомним, что за почти четыре десятилетия квартет прошел путь от студенческого коллектива до одного из самых авторитетных камерных ансамблей Евразии. Основанный в 1988 году, Квартет им. Газизы Жубановой стал лауреатом престижных конкурсов в Италии, Японии, Испании, выступал на крупнейших сценах Европы, Азии и Америки. Участниками коллектива являются Айдар Токталиев (первая скрипка), Алексей Лебедев (вторая скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт) и Ернар Мынтаев (виолончель). Сегодня квартет, входящий в состав Государственной академической филармонии им. Еркегали Рахмадиева, успешно представляет Казахстан как страну с богатой культурной традицией и как современное музыкальное пространство, открытое миру. #гастроли #Газиза Жубанова #струнный квартет #мировое турне