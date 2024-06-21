Покушение на Садыкова: сенатор призвала казахстанцев не поддаваться на провокации

«Не могу не прокомментировать те вопиющие события, которыми пестрит медиапространство в эти дни, в связи с покушением, произошедшим на территории Украины. Почему считаю их вопиющими?

Во-первых, любое покушение на жизнь, любое незаконное применение оружия – это преступление. Соответственно, требуется тщательное расследование и наказание виновных.

Во-вторых, провокационные высказывания, носящие даже обвинительный характер в адрес Казахстана - это не только необоснованные, но явно сфабрикованные обвинения против моего родного государства.

Обосную: «Басе» – это обычный сайт, причем совсем не имеющий широкую популярность. Лично я понятия не имела о его существовании, и мой опрос и высказывания многих, трактуют почти схожее мнение. Но даже те, кто увлекался данным сайтом, навряд ли могли подвернуться глубоко формирующему сознание влиянию, и тем более испытывать беспокойство по поводу якобы демонстрации угрозы для Казахстана.

В связи с чем, считаю все происходящее провокацией и попыткой оказать влияние на многовекторную политику Казахстана, нарушить существующие партнерские взаимоотношения, полностью вовлечь нашу страну в один из противостоящих блоков.

И призываю наших граждан не поддаваться на те манипуляционные технологии, которыми будут закидывать медийное пространство! Наша сила в Единстве!» - высказалась депутат.