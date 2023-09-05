Полезные люди Колонка обозревателей 5 сентября 2023 г. 2:40 55 Москау Зарина – Приходите в гости! Приятельница в пятый раз за второй месяц звала к себе домой в гости нас с сыном. И делала она это с особой целью. У нее растет дочка, а сама Акмарал не знает почти родного языка, так получилось. А дочку планирует отдать в казахскую школу, даже репетитора наняла, и сама тоже начала учить язык предков. Но говорить открыто на улице еще не решается, смущают акцент и неправильное произношение. – Мне кажется, что будут смеяться. А один раз таксист даже отругал меня, сказав, что я уродую язык, – призналась Акмарал. А для совершенствования языка аудирование обязательно. Вот и решила она приглашать в гости тех, кто владеет языком, чтобы практиковаться. Нас обычно зовут в субботу, у нас выходной. В будние дни к ним приходят соседская апашка и репетитор казахского. Чтобы поход в гости не превратился в обычное чаепитие, я разработала целый план. Первым делом составила ей список детских книг и принесла из своей домашней библиотеки. – Начинать читать сразу «Путь Абая» не нужно, надо с легких текстов, – советую я ей. И она читает детские книжки. Еще подобрала народные песни: «Елім-ай», «Бір бала», «Гаухартас». Но особенно ей пришлась по нраву песня Шакарима Кудайбердыулы «Бұл ән бұрыңғы әннен өзгерек», который в свой сборник песен и кюев казахского народа в 1931 году включил Александр Затаевич. – Я когда слушаю ее, так внутри все сжимается, но не тоскливо, а наоборот, какая-то сила появляется,– признается Акмарал. А еще мы говорим. Обо всем на свете: обсуждаем погоду, делимся рецептами, и не только кухонными. О счастье в жизни тоже, говорим про детей, мужей, цены, косметику, моду – все как обычно у девочек. И все только на казахском языке, таковы правила. Поначалу мне было смешно, и я еле сдерживалась, чтобы не обидеть ее. Потом деликатно объясняла, что «қарбалас» это вовсе не снегопад и не имеет отношения к осадкам, а «ашылды» и «ашыды» не одно и то же. И «шаш жаю» используют иногда как жаргонизм. С каждым чаепитием мы продвигаемся вперед, хоть и на самой малой скорости. Сейчас Акмарал пробует свои познания на улице. Страх первых слов общения на новом для нее языке проходит. Легче и веселей общаются наши дети. С присущей им непосредственностью они просто добавляют казахские окончания русским словам и образовывают свои неологизмы. Так, например, когда мы обсуждали, пойти ли нам в парк и захотят ли они, ее дочка заявила: «Мен пойдетпын!». Потом, конечно, она говорила уже правильно: «Мен барамын!». Но сам факт, что барьера языкового нет, вселяет уверенность, что все будет хорошо и цель будет достигнута. ...Идем домой. Мой сын затих, значит размышляет. Вскоре спрашивает: – Мама, а мы помогаем Майруше и ее маме учить наш язык? – Да, помогаем. – Значит мы полезные люди? – Выходит так, балам. – О, я полезный человек! Мен пайдалы адаммын! Мама, так правильно? – Наверное, лучше будет сказать: «Мен жақсы адаммын». Ведь приносить пользу и не причинять вреда другим – это хорошее качество, не так ли? И помочь хотя бы одному человеку стать ближе к своим истокам важнее тысячи слов и громких лозунгов. Вот и мы таким необычным способом вносим свой вклад в развитие нашего языка и помогаем конкретному человеку узнать его немного лучше. Все колонки автора #казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык