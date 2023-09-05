Полезные люди

Приятельница в пятый раз за второй месяц звала к себе домой в гости нас с сыном. И делала она это с особой целью. У нее растет дочка, а сама Акмарал не знает почти родного языка, так получилось. А дочку планирует отдать в казахскую школу, даже репетитора наняла, и сама тоже начала учить язык предков. Но говорить открыто на улице еще не решается, смущают акцент и неправильное произношение.

– Мне кажется, что будут смеяться. А один раз таксист даже отругал меня, сказав, что я уродую язык, – призналась Акмарал.

А для совершенствования языка аудирование обязательно. Вот и решила она приглашать в гости тех, кто владеет языком, чтобы практиковаться. Нас обычно зовут в субботу, у нас выходной. В будние дни к ним приходят соседская апашка и репетитор казахского.

Чтобы поход в гости не превра­тился в обычное чаепитие, я разработала целый план. Первым делом составила ей список детских книг и принесла из своей домашней библиотеки.

– Начинать читать сразу «Путь Абая» не нужно, надо с легких текстов, – советую я ей.

И она читает детские книжки. Еще подобрала народные песни: «Елім-ай», «Бір бала», «Гаухартас». Но особенно ей пришлась по нраву песня Шакарима Кудайбердыулы «Бұл ән бұрыңғы әннен өзгерек», который в свой сборник песен и кюев казахского народа в 1931 году включил Александр Затаевич.

– Я когда слушаю ее, так внут­ри все сжимается, но не тоск­ливо, а наоборот, какая-то сила появляется,– признается Акмарал.

А еще мы говорим. Обо всем на свете: обсуждаем погоду, делимся рецептами, и не только кухонными. О счастье в жизни тоже, говорим про детей, мужей, цены, косметику, моду – все как обычно у девочек. И все только на казахском языке, таковы правила.

Поначалу мне было смешно, и я еле сдерживалась, чтобы не обидеть ее. Потом деликатно объясняла, что «қарбалас» это вовсе не снегопад и не имеет отношения к осадкам, а «ашылды» и «ашыды» не одно и то же. И «шаш жаю» используют иногда как жаргонизм.

С каждым чаепитием мы продвигаемся вперед, хоть и на самой малой скорости. Сейчас Акмарал пробует свои познания на улице. Страх первых слов общения на новом для нее языке проходит.

Легче и веселей общаются наши дети. С присущей им непосредственностью они просто добавляют казахские окончания русским словам и образовывают свои неологизмы. Так, например, когда мы обсуждали, пойти ли нам в парк и захотят ли они, ее дочка заявила: «Мен пойдетпын!». Потом, конечно, она говорила уже правильно: «Мен барамын!». Но сам факт, что барьера языкового нет, вселяет уверенность, что все будет хорошо и цель будет достигнута.

...Идем домой. Мой сын затих, значит размышляет. Вскоре спрашивает:

– Мама, а мы помогаем Майруше и ее маме учить наш язык?

– Да, помогаем.

– Значит мы полезные люди?

– Выходит так, балам.

– О, я полезный человек! Мен пайдалы адаммын! Мама, так правильно?

– Наверное, лучше будет сказать: «Мен жақсы адаммын».

Ведь приносить пользу и не причинять вреда другим – это хорошее качество, не так ли? И помочь хотя бы одному человеку стать ближе к своим истокам важнее тысячи слов и громких лозунгов.

Вот и мы таким необычным способом вносим свой вклад в развитие нашего языка и помогаем конкретному человеку узнать его немного лучше.