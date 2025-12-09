Правоохранители сделали важное заявление по поводу резкого ухудшения погодных условий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Фото: пресс-служба МВД РК

В Астане в связи с ухудшением погодных условий департамент полиции перешел на усиленный режим несения службы. Несмотря на сложившуюся обстановку, сотрудники правоохранительных органов продолжают обеспечивать общественную безопасность, предотвращать дорожно-транспортные происшествия и оказывать оперативную помощь гражданам.

В столице увеличено количество патрульных нарядов полиции, которые круглосуточно осуществляют усиленный контроль на дорогах. Полицейские регулируют движение на наиболее скользких участках, оказывают помощь водителям транспортных средств и принимают меры по снижению рисков аварийности.

В районах жилой застройки, а также вблизи социальных объектов продолжаются рейдовые мероприятия, направленные на предотвращение правонарушений и поддержание правопорядка. Сотрудники столичной полиции оказывают поддержку гражданам, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях в результате непогоды, обеспечивая оперативное реагирование и содействие в необходимости эвакуации либо вызова специальных служб.

Кроме того, департамент полиции поддерживает взаимодействие с городским акиматом и коммунальными службами, координируя работы по очистке дорожного покрытия, обеспечению безопасного движения транспорта и поддержанию общественного порядка в условиях сложной метеорологической обстановки.

Столичная полиция призывает жителей города внимательно относиться к изменениям погодных условий, по возможности воздерживаться от использования личного автотранспорта, а также строго соблюдать требования и указания сотрудников полиции.