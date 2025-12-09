Полиция усилила меры безопасности в связи с непогодой в Астане

Столица,Погода,Закон и Порядок
89
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правоохранители сделали важное заявление по поводу резкого ухудшения погодных условий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Фото: пресс-служба МВД РК

В Астане в связи с ухудшением погодных условий департамент полиции перешел на усиленный режим несения службы. Несмотря на сложившуюся обстановку, сотрудники правоохранительных органов продолжают обеспечивать общественную безопасность, предотвращать дорожно-транспортные происшествия и оказывать оперативную помощь гражданам.

В столице увеличено количество патрульных нарядов полиции, которые круглосуточно осуществляют усиленный контроль на дорогах. Полицейские регулируют движение на наиболее скользких участках, оказывают помощь водителям транспортных средств и принимают меры по снижению рисков аварийности.

В районах жилой застройки, а также вблизи социальных объектов продолжаются рейдовые мероприятия, направленные на предотвращение правонарушений и поддержание правопорядка. Сотрудники столичной полиции оказывают поддержку гражданам, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях в результате непогоды, обеспечивая оперативное реагирование и содействие в необходимости эвакуации либо вызова специальных служб.

Кроме того, департамент полиции поддерживает взаимодействие с городским акиматом и коммунальными службами, координируя работы по очистке дорожного покрытия, обеспечению безопасного движения транспорта и поддержанию общественного порядка в условиях сложной метеорологической обстановки.

Столичная полиция призывает жителей города внимательно относиться к изменениям погодных условий, по возможности воздерживаться от использования личного автотранспорта, а также строго соблюдать требования и указания сотрудников полиции.

#Астана #полиция #непогода

Популярное

Все
Осечка на старте
Мы третьи в мире!
Патриарх философской науки Казахстана
Понять Абая сердцем
Разрушить барьеры молчания
Секреты мастеров
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Танцы без границ
Район бьет рекорды
Новые проекты и возможности
Созвучие стиха и песни
Рыбу надо спасать
Завоевано 11 наград
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Мощное землетрясение произошло в Японии
Модель серии «45»
Парки становятся краше
Прорыв в будущее
Почему у СЭЗ «Сарыарка» низкий КПД
Когда один двор меняет целый мир
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Мощный ливень обрушился на турецкую Аланью
Сильные морозы нагрянут в Казахстан
Звезда бокса Рой Джонс провел мастер-класс для молодежи в А…
В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннол…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]