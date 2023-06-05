Полицейская погоня со стрельбой произошла в Текели

Патрульные вынудили остановиться автомобиль с пьяным водителем в городе Текели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

В Текели 3 июня патрульные областного батальона задержали Mitsubishi Delica, за рулем которого оказался пьяный 24-летний мужчина.

Водитель не только проигнорировал требование остановиться, но и прибавил скорость, пытаясь скрыться. При преследовании полицейские, чтобы избежать тяжелых последствий, выстрелом из табельного ПМ пробили колесо автомашины.

Задержанному грозит ответственность за управление транспортом в пьяном виде, а также неповиновение стражам правопорядка.