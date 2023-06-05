Полицейская погоня со стрельбой произошла в Текели
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Патрульные вынудили остановиться автомобиль с пьяным водителем в городе Текели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.
В Текели 3 июня патрульные областного батальона задержали Mitsubishi Delica, за рулем которого оказался пьяный 24-летний мужчина.
Водитель не только проигнорировал требование остановиться, но и прибавил скорость, пытаясь скрыться. При преследовании полицейские, чтобы избежать тяжелых последствий, выстрелом из табельного ПМ пробили колесо автомашины.
Задержанному грозит ответственность за управление транспортом в пьяном виде, а также неповиновение стражам правопорядка.