Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников

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Полицейские ВКО предостерегают жителей региона от уловок мошенников даже на новогодних корпоративах. Уже несколько дней подряд стражи порядка и ведущие рассказывают о новых методах аферистов во всех увеселительных заведениях Усть-Каменогорска, предупредив уже более 1,5 тысячи их гостей.

За текущий год количество интернет-мошенничеств в области составило более 30% от всей имеющейся преступности.