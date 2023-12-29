Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников

Профилактику интернет-мошенничества проводят на корпоративах полицейские Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Полицейские ВКО предостерегают жителей региона от уловок мошенников даже на новогодних корпоративах. Уже несколько дней подряд стражи порядка и ведущие рассказывают о новых методах аферистов во всех увеселительных заведениях Усть-Каменогорска, предупредив уже более 1,5 тысячи их гостей.
За текущий год количество интернет-мошенничеств в области составило более 30% от всей имеющейся преступности.
«Полиция просит граждан быть более бдительными и не поддаваться на уговоры мошенников: ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные и номера счетов незнакомцам, перечислять деньги на сомнительные электронные или банковские счета, оплачивать товар через терминалы экспресс-оплаты. Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы!» – призывают полицейские.