Полицейские и спасатели Казахстана перешли на усиление в преддверии праздников

Правительство
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Вице-премьер заслушал отчеты профильных министерств и акиматов регионов о принимаемых мерах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В декабре стартовал месячник пожарной безопасности. Разъясняются правила использования пиротехнических изделий. Совместно с МВД проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника». Создано 670 мобильных групп, проведено 78 рейдовых мероприятий по местам хранения и реализации. За несанкционированную торговлю 21 человек привлечен к административной ответственности. Ведутся работы по пресечению фактов незаконного ввоза в страну пиротехнической продукции. В преддверии праздников МВД и МЧС переходят на усиленный вариант несения службы.

«Необходимо заблаговременно проверить увеселительные заведения и места массового пребывания людей. Не давать разрешения на проведение массовых мероприятий без средств пожаротушения. Провести учебные тренировки с персоналом по экстренной эвакуации людей. Особое внимание нужно обратить на недопущение заезда автомобилей с газобаллонным оборудованием в паркинги торгово-развлекательных центров, театров, спортивных комплексов. Мы должны принять исчерпывающие меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций», - поручил Канат Бозумбаев.

Вице-премьер дал поручения Министерству просвещения и акиматам регионов по организации полноценного досуга для детей и подростков в дни зимних каникул и новогодних праздников. Министерству культуры и информации - провести широкое информирование населения о мерах безопасности в период праздничных дней.

#МВД #МЧС #праздники #усиление

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