Полицейские отреагировали на «подмену» мотоциклистом регулировщика в Астане

В местном паблике появилось видео, на котором молодой мотоциклист пытается управлять автомобильным движением на перекрестке столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудниками полиции установлен 17-летний юноша, который регулировал дорожное движение, передает корреспондент Kazpravda.kz

«В присутствии законных представителей он предупрежден, что подобные действия небезопасны для жизни и здоровья регулировщика, не имеющего навыков, а также для участников дорожного движения», - сообщили в ДП Астаны.

В полиции также отметили, что как только был получен сигнал о неисправности светофоров из-за отключения электроэнергии, ситуацию на перекрестке взяли на контроль полицейские.

Напомним, в период проведения самиита ШОС, столичная полиция перешла на усиленны й вариант несения службы.