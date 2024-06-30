Полиция Астаны перешла на усиленный вариант несения службы

Фото: ДП Астаны

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности, а также предупреждения и пресечения правонарушений в период проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане личный состав полиции переведен на усиленный вариант несения службы, передает пресс-служба департамента полиции города.

«На улицах и в местах проведения культурно-массовых мероприятий приняты дополнительные меры безопасности. Увеличено количество нарядов, усилен визуальный контроль с использованием камер видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

На въездах в город работают стационарные посты полиции «Рубеж», где проверяют документы и автомобили на наличие запрещенных веществ.

Особое внимание обращено на обеспечение безопасности на автодорогах. Во время прохождения специальных колонн делегаций будет временно ограничено движение на магистральных улицах левобережья столицы.

Вместе с тем каких-либо ограничений для граждан по въезду и выезду из города не предусмотрено.

Департамент полиции Астаны призывает жителей и гостей столицы сохранять общественный порядок, с пониманием отнестись к принимаем мерам по обеспечению безопасности.