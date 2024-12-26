Полицейские стали донорами крови для пострадавших в авиакатастрофе близ Актау

В Мангистау сотрудники полиции приняли участие в акции по добровольной сдаче крови для тех, кто пострадал в результате крушения самолета, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эта инициатива подчеркивает важную роль правоохранителей не только в обеспечении безопасности и порядка, но и в оказании помощи людям в трудные моменты.

Отметим, что стражи порядка регулярно участвуют в донорских акциях: значительная часть личного состава ежегодно безвозмездно сдает кровь.

На месте происшествия продолжает действовать следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее, члены и представители молодежного крыла партии AMANAT вызвались помочь выжившим при крушении пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines. Активисты выразили готовность принять участие в донорской акции.