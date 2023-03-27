Полицейский бронежилет и ружье нашли в тайнике на территории вокзала в Таразе
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В полиэтиленовом пакете находились обрез одноствольного ружья ИЖ-18ЕМ 12-го калибра и бронежилет с надписью "Полиция".
Сотрудники УПН ДП Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле железнодорожной ветки нашли тайник с оружием, сообщает Kazpravda.kz.
По информации областного департамента полиции, в полиэтиленовом пакете находились обрез одноствольного ружья ИЖ-18ЕМ 12-го калибра и бронежилет с надписью "Полиция".
Начато досудебное расследование по ч.3 ст. 287 УК РК. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.