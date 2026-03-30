В СКО 40-летняя жительница районного центра Тайынша едва не оформила кредиты на сумму 13 млн тенге. Заявки уже были поданы сразу в пять банков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Следователю районного отдела полиции Еламану Ермекову, который находился в пешем патрулировании на улицах Тайынша, позвонила сельчанка, не имевшая возможности дозвониться до матери. Еламан отреагировал на тревожный сигнал и проверил адрес.

Оказалось, что 40-летняя жительница районного центра с утра общалась по телефону с интернет-мошенниками. Они представились сотрудниками банка и сообщили, будто на ее имя кто-то пытается оформить займы.

Затем последовали звонки от лжесотрудников правоохранительных органов. Под давлением мошенников женщина скачала мобильные приложения банков и начала оформлять «зеркальные» кредиты, которые якобы помогут отменить все другие заявки.

Данная схема является распространенной уловкой аферистов. Впоследствии они подсказывают «резервный счет», на который следует перечислить деньги, и оттуда выводят средства за границу. Мошенники требовали никому не сообщать о происходящем, однако в данном случае это обстоятельство сыграло против них.

Полицейский Ермеков разъяснил женщине, что она стала жертвой мошенников, после чего с ее согласия помог оформить добровольный отказ от займов через приложение eGov mobile и позвонил на «горячие линии» всех банков. В результате кредиты на общую сумму 13 млн тенге были отменены.

В полиции также напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов не требуют по телефону оформлять кредиты или проводить финансовые операции. При подобных звонках необходимо немедленно прекратить разговор и проверить информацию через официальные каналы.