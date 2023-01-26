Полицейского наказали за нарушение ПДД в Талдыкоргане

В Департаменте полиции Жетысуской области отреагировали на публикацию о нарушении полицейским Правил дорожного движения в городе Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

В ДП области поблагодарили автора видео за активную гражданскую позицию и содействие в выявлении адмправонарушения.

Сотрудника управления полиции Талдыкоргана, водителя автомашины Nissan Quest, привлекли к ответственности по адмстатье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

Кроме того, за бездействие и игнорирование этого нарушения ПДД меры дисциплинарного воздействия приняли к сотрудникам патрульной полиции (борт 171).