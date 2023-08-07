Полицейского арестовали за смертельный наезд на мать с ребенком в Шымкенте

Полицейского, сбившего женщину с ребенком, арестовали в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, 3 августа 2023 года на пешеходном переходе по улице Байтурсынова в Шымкенте водитель-полицейский управления полиции Туранского района на служебном автомобиле наехал на двух пешеходов.

Мать с несовершеннолетней дочерью с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

7 августа женщина скончалась в реанимационном отделении больницы.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

В Департаменте полиции мегаполиса сообщили, что по результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел. Он водворен в ИВС. Материалы уголовного дела с обвинительным актом направят в суд.

Отметим, что ход расследования находится на особом контроле начальника Департамента полиции Шымкента Кайрата Дальбекова.

Спикер: старший инспектор ДП Шымкента Бакдаулет Уразбаев