Полиция Казахстана переведена на усиленный вариант несения службы

Общество
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МВД принимает меры для обеспечения надлежащего уровня общественной безопасности в преддверии Дня независимости, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

С 14 декабря весь личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы, сообщает Polisia.kz. В преддверии и во время празднования Дня независимости полиция усиливает работу по обеспечению общественного порядка, спокойствия и безопасности граждан.

В местах проведения праздничных мероприятий, а также в местах массового скопления граждан и на объектах, подлежащих государственной охране, плотность нарядов увеличена. Усиливается контроль с помощью систем видеонаблюдения центров оперативного управления.

Министерство внутренних дел принимает все необходимые меры для обеспечения надлежащего уровня общественной безопасности в период проведения мероприятий.

#полиция #День независимости #усиление

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