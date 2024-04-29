Полиция проверила рынки Алматы

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Департамент полиции Алматы провел рейды для выявления каналов незаконной миграции, нарушений правил привлечения иностранной рабочей силы, передает Kazpravda.kz

«В минувшие выходные сотрудниками нашего подразделения были проверены 22 рынка, в результате выявлен 81 иностранец, у 63-х из них отсутствовали документы, удостоверяющие их личность. В отношении правонарушителей собраны материалы административного производства. Семеро из них, согласно решений суда, депортированы за пределы нашего государства», – сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.

Вместе с тем, меры административного воздействия приняты и в отношении 24 физических и юридических лиц, не обеспечивших законное пребывание в РК приглашенных ими иностранных граждан, добавил он.