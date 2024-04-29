Полиция проверила рынки Алматы

В результате депортировано семь иностранных нелегалов
Департамент полиции Алматы провел рейды для выявления каналов незаконной миграции, нарушений правил привлечения иностранной рабочей силы, передает Kazpravda.kz
«В минувшие выходные сотрудниками нашего подразделения были проверены 22 рынка, в результате выявлен 81 иностранец, у 63-х из них отсутствовали документы, удостоверяющие их личность. В отношении правонарушителей собраны материалы административного производства. Семеро из них, согласно решений суда, депортированы за пределы нашего государства», – сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.
Вместе с тем, меры административного воздействия приняты и в отношении 24 физических и юридических лиц, не обеспечивших законное пребывание в РК приглашенных ими иностранных граждан, добавил он.