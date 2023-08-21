Смертельные взрыв и пожар произошли на месторождении в Кызылординской области

В Кызылординской области из-за взрыва цистерны на месторождении произошел пожар, пострадали люди, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Фото: пресс-службы ДП Кызылординской области

Согласно информации, 19 августа около 2:20 на нефтегазоконденсатном месторождении "Акшабулак" произошел взрыв цистерны, после чего возник пожар.

В результате 1 человек скончался на месте происшествия, трое госпитализированы в отделение реанимации областной больницы, 1 человек обратился за медицинской помощью.



Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение правил охраны труда". Назначены соответствующие экспертизы, обстоятельства выясняются, добавили в ДП.

По информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, на месте работала негосударственная противопожарная служба, силы ДЧС не вызывались.