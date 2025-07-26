С начала года сотрудники транспортной полиции выдали свыше 85 тысяч туристических информационных карточек, направленных на обеспечение безопасности иностранных граждан на территории Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Карточки с QR-кодом распространяются при въезде в страну — в том числе в международных аэропортах — и содержат ссылку на портал safetravel.kz, где размещена важная информация на нескольких языках: номера экстренных служб (полиция, скорая помощь, служба спасения); правила миграционного учета; список официальных такси-сервисов и мобильных операторов; рекомендации по личной безопасности и поведению в экстренных ситуациях.

— Иностранные граждане получают такие карточки сразу при въезде. Это позволяет им быстро сориентироваться, избежать рисков и получить необходимую помощь, — сообщил начальник миграционной службы ЛОП аэропорта Астаны Фархад Отульшин.

Основной туристический поток формируется из Китая, Турции, стран Европы и СНГ. Работа по распространению карточек и информационной поддержке иностранных гостей продолжается на постоянной основе.

Параллельно ведется активная работа по обеспечению правопорядка на объектах транспортной инфраструктуры. По данным заместителя начальника департамента полиции на транспорте Ондасына Аштаева, за первое полугодие 2025 года сотрудники обеспечили безопасность более 20 млн пассажиров, воспользовавшихся железнодорожным и воздушным транспортом.