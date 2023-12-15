Полицию Алматы перевели на усиление

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Для обеспечения общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения преступлений и других противоправных действий, в период празднования Дня Независимости Республики Казахстан, полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал МВД РК.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этой связи глава ДП Арыстангани Заппаров провел единый развод алматинского гарнизона.

"Праздник Независимости – это дань уважения многим поколениям людей, которые ценой огромных усилий добились этой непреходящей ценности. Перед нами стоит важнейшая задача обеспечить должный общественный порядок и безопасность граждан. Это наш конституционный и профессиональный долг и выполнить его на высоком организационном и качественном уровне – почетная обязанность всех сотрудников органов и подразделений департамента. Каждый сотрудник полиции должен помнить, что борьба с преступностью и правонарушениями основана на строгом соблюдении законности. Государственность дала нам возможность смело смотреть в будущее, ясно видеть наши грядущие перспективы", – констатировал Заппаров.

Во время строевого смотра было проверено обмундирование сотрудников строевых подразделений, состояние автотранспорта, а также технических средств.

Кроме того, наряды Полка патрульной полиции, специализированного батальона, участковые инспекторы, сотрудники СОБР, военнослужащие Национальной гвардии, ежедневно заступающие на охрану общественного порядка в городе, заслушали ориентировки и указания командиров.

Полицейские, имеющие высокие показатели в служебной деятельности, и по праву считающиеся профессионалами своего дела, были награждены руководством ДП в честь празднования Дня Независимости.

 

#полиция #Алматы #праздник #День независимости #усиление

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