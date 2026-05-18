Зараженные петунии из Узбекистана запретили к ввозу в Казахстан

Госинспектор по карантину растений Туркестанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК выявил факт ввоза зараженной подкарантинной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

По данным ведомства, в ходе фитосанитарного контроля установлено, что из Ташкентской области на территорию Казахстана были ввезены более 5100 петуний, зараженных карантинным объектом – повиликой.

В соответствии с требованиями законодательства был оформлен акт возврата, зараженная продукция возвращена отправителю.

В ведомстве добавили, что принимаемые меры направлены на предотвращение ввоза и распространения карантинных вредных организмов на территории страны, а также на обеспечение фитосанитарной безопасности и защиту сельскохозяйственных культур.