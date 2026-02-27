Почти на час Луна будет закрыта тенью планеты и приобретет характерный красновато-медный оттенок, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

3 марта диск ночного светила целиком погрузится в тень Земли. В этот момент жители планеты увидят кровавую луну — небесное тело окрасится в глубокий красный или медно-оранжевый цвет. Это событие происходит, когда наша планета оказывается ровно между Солнцем и Луной и отбрасывает на нее свою тень.

Любое лунное затмение проходит через четыре этапа — фазы — полутеневая, частная, полная и максимальная. Сначала небесное тело входит в полутень Земли и слегка тускнеет — это почти незаметно глазу. Затем Земная тень постепенно закрывает диск спутника, погружая его во тьму. Когда ночное светило целиком оказывается во мраке, наступает полная фаза — именно тогда оно окрашивается в красноватый оттенок, поскольку прямые солнечные лучи до него больше не доходят. И наконец, наступает максимальная фаза, когда Луна целиком находится в темноте. После этого процесс идет в обратном порядке.

Мартовское явление уникально сразу по нескольким причинам. Во-первых, это единственный случай в этом году, когда спутник скроется целиком за нашей планетой. Более того, следующего такого события придется ждать почти три года — до 31 декабря 2028 года. Во-вторых, фаза, когда Луна целиком уйдет во мрак, продлится 58 минут. Это достаточно долго, чтобы успеть рассмотреть все оттенки «кровавого» диска, сделать эффектные снимки и даже заметить, как меняется цвет по мере его движения в тени. Для сравнения: иногда этот же этап продолжается всего несколько минут, так что грядущее событие — одно из самых продолжительных в ближайшие годы.

Общая продолжительность лунного затмения составит около 5 часов 39 минут. Полная фаза продлится примерно 58 минут с 16:04 по 17:03 по времени Астаны.

В отличие от солнечного затмения, лунное полностью безопасно для глаз. На него можно смотреть без защитных приспособлений, и специальное оборудование для наблюдения не требуется. Луна хорошо видна невооруженным глазом, однако для рассмотрения деталей поверхности в фазе покраснения можно использовать бинокль или любительский телескоп.