Полное погружение

Экспозиция организована посольством Франции в Казахстане в сотрудничестве с Французским институтом, агентством Less Media Group и галереей Esentai. Здесь даже искушенный зритель сможет заново открыть для себя самые яркие и экспериментальные работы французского цифрового искусства. В этом году фестиваль объединяет выставку художественных VR-работ и фотографий.

– Фотографии представлены галереей Esentai – это 25 работ художницы из Франции Адель Желански, – рассказывает куратор выставки Айгуль Хайдарова. – Фотовыставка «Если ты потерялась, посмотри на горы» стала результатом знакомства художницы с Алматы и окрестностями города в рамках арт-резиденции в Казахстане в 2023 году. Цифровые коллажи обнаруживают попытку автора проникнуть в суть пейзажа – природного, социального или урбанистического. Используя технику работы в несколько слоев, художница показывает, что любое проявление этого мира создано как результат взаимодействия исторических, культурных или природных процессов.

Больше всего работы Адель Желански напоминают головоломки, оставляющие каждому зрителю право на личное прочтение благодаря свойственной им событийной и визуальной перенасыщенности.

VR-программа фестиваля «Цифровая осень» представила 11 иммерсивных работ, созданных ведущими французскими VR-студиями или разработанных с ними совместно. Зрители не только знакомятся с самыми яркими VR-проектами, которые формируют облик этих новых цифровых медиа, но и буквально погружаются в самую суть произведения с помощью очков виртуальной реальности. В дни фестиваля проходят регио­нальные премьеры VR-работ, завоевавших главные награды Венецианского международного кинофестиваля и фестиваля SXSW в США.

VR-проекты отличаются по формату, длительности, уровню интерактивности, но они все нацелены на то, чтобы вызвать у зрителя максимальное ощущение присутствия. Этот уникальный эффект полного погружения в мир истории отличает виртуальную реальность от любого другого формата сторителлинга.

В программу фестиваля вош­ли знаковые VR-проекты пос­ледних лет. Например, «В то утро, когда ты проснешься (к концу света)». Он создан одной из ведущих мировых студий AtlasV, базирующейся в Париже, получил множество наград на международных фестивалях, в том числе главный приз на SXSW в 2022 году. Это докумен­тальный проект в виртуальной реальности, который ставит перед зрителем вопрос фундамен­тальной несправедливости мира, где существует ядерное оружие.

Две другие работы завоевали главные награды на Венецианском международном кинофестивале в 2020 и 2021 годах. Проект «Палач дома» – анимационное VR-эссе, вдохновленное стихотворением Карла Сэндберга 1922 года «О чем думает палач, когда идет домой ночью с работы?». Работа «Голиаф: играя с реальностью» является одной из самых ярких за последние годы. В ней авторы исследуют границы реальности и настоя­щую историю о психическом здоровье и силе компьютерных игр через жизнь реального человека по имени Голиаф.