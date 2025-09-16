Полный комплект медалей

Абзал Камбар

Известный казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов принес сборной страны очередную медаль на чемпионате мира по видам борьбы, который проходит в Загребе (Хорватия).

В схватке за третье место в весовой категории до 70 кг наш палуан уверенно победил молдавского борца Василе Диакона со счетом 13:2, продемонстрировав высокий уровень техники и мастерства. Эта бронза позволила Нуркоже Кайпанову дополнить коллекцию своих медалей с чемпионатов мира: ранее он уже становился серебряным призером в Астане-2019 и завоевывал золото в Тиране-2024 (Албания). Таким образом, наш спортсмен теперь имеет полный комплект медалей мирового уровня.

Отметим, что первую бронзовую медаль на этом чемпионате мира для нас завоевал Асылжан Есенгелди в весовой категории до 61 кг в поединке с американцем Джаксеном Форрестом. Первый период сложился для казахстанца непросто – он уступил со счетом 2:6. Однако затем Асылжан сумел переломить ход поединка и одержал победу с итоговым счетом 9:8. Для Асылжана Есенгелди эта медаль стала первой наградой чемпио-ната мира во взрослой категории.

