Полный текст выступления Елбасы на расширенном заседании Политсовета партии "Nur Otan"

Пресс-служба партии "Nur Otan" опубликовала полный текст выступления Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева на расширенном заседании Политического совета партии, сообщает Kazpravda.kz.
Осы жылдар ішінде қалыптасқан көппартиялық жүйе елдігіміздің тірегіне айналды.
Бұл орайда «Nur Otan» партиясының саяси салмағы басым екені анық.
Біз еліміздің партиялық-саяси жүйесін біртіндеп әрі жан-жақты саралай отырып дамыттық.
Барлық бастамаларымыз сияқты бұл мәселеге де ішкі дайындықпен келдік.
Жүйесіз реформалар халықтың демократияға деген сенімін жоғалтып, түрлі шиеленістер тудырған және территориядан айырған жағдайлар тарихта аз емес.
Тәуелсіздікті сақтау және мемлекеттілікті нығайту – біздің болашақ ұрпақ алдындағы парызымыз.
Сондықтан «Nur Otan» партиясы тұрақтылық пен татулыққа, әлеуметтік-экономикалық прагматизмге, орнықты дамуға негізделген және тұтас қоғамның мүддесіне сай келетін саясат жүргізуде.
Уважаемые соотечественники!
Казахстан вступает в четвёртое десятилетие своей Независимости.
Это эпоха больших перемен, сложных и судьбоносных решений.
В настоящее время мы наблюдаем, что обуздать пандемию коронавируса не удаётся.
Происходят закономерные изменения, в том числе и по причине ускоренного внедрения информационных технологий и зелёной энергетики.
Меняется и сам человек, его сознание и ценности, представления о мире и будущем.
Мир трансформируется, а скорость изменений поражает.
И уже очевидно, что скоро человечеству придётся столкнуться с рядом серьёзных вызовов.
Во-первых, повседневной реальностью станет борьба с новыми пандемиями.
Всемирная организация здравоохранения уже призывает международное сообщество начать подготовку к появлению новых вирусов.
Во-вторых, усиливаются негативные последствия экологических проблем – глобального потепления.
По прогнозам ООН, новым вызовом для человечества станет изменение климата.
По этой причине только в этом году мировые цены на продукты питания выросли на 30%.
Это является рекордным показателем за последние 10 лет.
Аномальная жара привела и у нас к падежу скота, нехватке кормов, снижению урожая.
Ключевой темой для Казахстана является истощение водных ресурсов.
Считаю, что в целом вопросы экологии должны стать одними из самых приоритетных для страны и партии «Nur Otan».
В-третьих, меняющийся уклад глобальной экономики приведёт к исчезновению целых отраслей, снизив конкурентоспособность многих стран.
Мировое сообщество твёрдо намерено к 2050 году достичь углеродной нейтральности.
Уже наблюдается внедрение новых экологических стандартов производства, ужесточение налогов.
К 2030 году 190 стран планируют полностью отказаться от угля.
Экологически «грязная» продукция станет неконкурентной.
Все это требует серьёзных инвестиций и изменений в структуре нашей экономики.
Мы одна из самых энергоёмких стран мира, использующая ископаемое топливо.
Эпоха господства углеводорода постепенно завершается.
На смену ей приходит время зелёной энергетики.
В этих условиях развитие Казахстана будет определяться развитием инноваций, уровнем цифровизации, доступом к новым технологиям, качеством человеческого капитала.
В-четвертых, нарастающая геополитическая напряженность будет обострять разногласия между странами.
В условиях сжимающихся «геополитических тисков» Казахстану важно сохранить многовекторность.
Следует продолжить развивать партнёрские отношения со всеми ключевыми странами.
В-пятых, радикализация общественных настроений и ценностей будет усиливать политическую разобщённость.
Новая реальность углубляет социальное расслоение обществ, государств и целых регионов.
Мир захватывает откровенный популизм, меняя мировоззрение и поведение людей, оказывая давление на традиционные устои и семейные ценности.
Глобальная нестабильность продлится не год и не два.
Поэтому слоган «Nur Otan»-а «Преодолев испытания, победим вместе!», выдвинутый партией на последних парламентских выборах, сохраняет свою актуальность.
Хочу ещё раз подчеркнуть, нам надо придерживаться центристских позиций, максимально опирающихся на интересы самых широких слоёв граждан.
Объединять, а не разъединять людей – вот задача партии.
Наша история доказала верность этого пути.
Сегодня под руководством Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева реализуется комплекс социально-экономических и политических реформ.
Важное значение приобретает их законодательное обеспечение.
Так, с начала работы нового Парламента в портфеле Мажилиса находится 128 законопроектов.
Принято – 80 законов.
Из них 19 были разработаны депутатами Фракции «Nur Otan», что говорит об активном использовании ими права законодательной инициативы.
В целом хочу подчеркнуть, что депутаты успешно отработали в непростой период пандемии, своевременно принимая законы, направленные на поддержку антикризисных мер Правительства в экономике и социальной сфере.
Сейчас депутатский корпус должен продолжить эту работу.
Важно, чтобы все казахстанцы консолидировались вокруг государственного курса Президента и вместе работали над его реализацией.
Партия «Nur Otan» должна активно заниматься этим вопросом, объединяя власть и общество.
Я стоял у истоков создания партии, возглавлял её все эти годы и знаю, что будет важным, если партию «Nur Otan» будет возглавлять Президент страны.
У нас так и было.
Мы это должны решить, опираясь на Устав партии.
Это важный шаг, на который нужно пойти, чтобы продемонстрировать наше единство.
Уважаемые однопартийцы!
Сегодня «Nur Otan» – главная политическая сила страны.
За 20 лет становления в качестве правящей партии она последовательно воплощала масштабные реформы по повышению благосостояния казахстанцев и укреплению нашей Независимости.
Международный опыт свидетельствует, что для становления сильного государства и развитого гражданского общества необходимо 40-50 лет стабильного движения страны вперёд.
Именно долгосрочное лидерство правящих политических партий во многих странах было условием успеха и социально-экономического роста.
Так было в Швеции, Японии, Сингапуре, Малайзии, КНР.
Залогом эффективности правящих партий были ясные цели, конкретное видение развития страны, политическая воля и, главное, поддержка народа!
Конечно, порой история вносит свои коррективы, под которые нам приходится подстраиваться.
Тем не менее, наша глобальная цель не меняется – до 2050 года Казахстан должен войти в число 30-ти самых развитых стран мира.
Конкретный план заложен в Стратегии «Казахстан-2050».
Особая роль в достижении этой цели возложена на «Nur Otan».
Партии важно обеспечить своё долгосрочное лидерство, которое будет фундаментом преемственности и стабильности государственного курса.
Для этого партия в своей работе должна следовать 5 ключевым принципам.
Первое. «Nur Otan» всегда должен идти в ногу со временем.
Эпоха перемен, в которую вступил мир, будет отражаться на нашем обществе.
Партия должна постоянно модернизироваться, быть современной и мобильной, оставаться в фарватере изменений.
Второе. «Nur Otan» всегда должен руководствоваться интересами народа.
Партия должна знать чаяния простых казахстанцев, ставить их во главу своей ежедневной работы.
Необходимо использовать все возможности для улучшения качества жизни народа.
Решая конкретные проблемы населения, мы способствуем развитию всей страны.
В свою очередь, мы можем рассчитывать и на то, что потенциал, созидательная энергия и знания каждого гражданина будут направлены на благо страны.
Третье. «Nur Otan» должен озвучивать ясные цели и реальные пути их достижения.
Всё, что сказано, должно быть сделано.
Партия всегда должна обеспечивать реализацию предвыборных обещаний.
Это лучшее лекарство от опасного для нашего общества популизма.
Четвёртое. К своим целям мы всегда должны идти сплочённой и единой командой.
Важно эффективное взаимодействие как органов власти, так и общественных институтов.
Речь идёт не только о наших партийцах в Парламенте, но и маслихатах, всей исполнительной вертикали.
Палата предпринимателей «Атамекен», Федерация профсоюзов и другие крупные неправительственные организации должны работать вместе на благо народа, опираясь на ресурсы и возможности «Nur Otan»-а.
Пятое. «Nur Otan»-у нужно консолидировать общество вокруг ценностей партии, являющихся фундаментальными для всего народа.
Объединяющая идея – это процветание Казахстана и повышение благосостояния граждан.
Заложенные в политической платформе партии 7 ценностей понятны и близки каждому казахстанцу.
Это – Человек, Свобода, Верховенство закона, Справедливость, Солидарность, Устремлённость в будущее, Семья и традиции.
Эти ценности составляют основу центристской платформы «Nur Otan»-а и нашего государственного курса, позволившего Казахстану пройти 30-летний путь без потрясений.
Сейчас, когда в мире происходит радикализация общественных настроений и кризис традиционных ценностей, необходимо продолжать следовать этим постулатам успешного развития.
Құрметті отандастар!
Біз Тәуелсіздіктің отыз жылдығын айтулы жетістіктермен қарсы алып отырмыз.
Қуатты елге айналып, бірлігі бекем қоғам құрдық.
Сындарлы саясат жүргізіп, әлеуеті зор нарықтық экономикалық жүйе қалыптастырдық.
Ең бастысы бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап өткен Тәуелсіздікке қол жеткізіп, елдігіміз қайта жаңғырды.
Әлем қартасында Қазақстан деген егемен елдің ойып тұрып орын алуы үшін аянбай еңбек еттік.
Ендігі кезекте осы жетістігімізді еселеп арттыру ел ынтымағы мен тұтастығына байланысты.
Отыз жылда 9,5 миллионнан астам сәби дүниеге келді.
Олардың алдыңғы шебі орда бұзар отызға толып отыр.
Бұл – көзі ашық, көкірегі ояу, санасы азат, ойы озық жаңа буын.
Мемлекеттілікті сақтап, Қазақстанды «Мәңгілік Ел» ету осы ұрпаққа жүктелетін тарихи миссия деп санаймын.
Осы орайда жаңа дәуірдегі қазақстандықтарға бағдар болатын «Елдіктің жеті тұғыры» атты қағидаттар жиынтығын ұсынамын.
Бұл – отыз жылдық белесті елмен бірге өткерген Елбасы ретіндегі менің жас ұрпаққа жолдар үндеуім деп қабылдаңыздар.
Бірінші. Тәуелсіздік – кез-келген азамат үшін ең қастерлі құндылық.
Тамыры терең тарихымызға құрметпен қарап, мемлекеттілігімізді қадірлеу, оны көздің қарашығындай қорғау – әрбір қазақстандықтың міндеті.
Жер жүзінде өз алдына дербестігі жоқ қанша ұлт пен ұлыстың барын ескерсек, еселі еңбекке арналған отыз жыл ұлт тарихында алтын әріппен жазылары анық.
Әлемде көлемі жағынан 9-шы орын алатын байтақ атырапты еншілеу Жаратқанның халқымызға берген баға жетпес несібесі деп білеміз.
Қазақтың барша арман-мақсатының орындалуы тек Тәуелсіз мемлекет, дербес ұлт жағдайында ғана мүмкін екенін ұмытпауымыз керек.
Тәуелсіздікті нығайту – экономиканы нығайту.
Бұл барша халықтың еңбегімен келеді.
Сондықтан жас ұрпақ ел игілігі үшін әрдайым еңбек етуге дайын болуы қажет.
Екінші. Бірлік пен келісім – елдігіміздің мызғымас тұғыры.
Этникалық әралуандық – біртұтас ұлт ретінде қалыптасқан халқымыздың артықшылығы.
Бүгінде бірлік пен этносаралық татулықты сақтау жолында отыз жыл бойы жүргізген сындарлы саясаттың жемісін көріп отырмыз.
Бір шаңырақтың астында тату-тәтті ғұмыр кешіп, татулық пен сыйластықты қамтамасыз етуде Қазақстан халқы Ассамблеясының әлеуеті зор.
Конституцияны қастерлеу, мемлекеттік тілді білу, ұлттық құндылықтарды қадірлеу – әр азаматтың парызы.
Бірлігімізді арттырып, ынтымағымызды күшейтсек қана елдігіміз нығайып, егемендігіміз баянды болады.
Үшінші. Жер – ата-баба мұрасы, халық қазынасы.
Жерден қасиетті ешнәрсе жоқ.
Қазақ үшін ел мен жер – тұтас ұғым.
Тарихымыздағы соғыс атаулының бәрі ел мен жерді қорғау үшін болған.
Біз Тәуелсіздікті жариялай салысымен шекарамызды құжат жүзінде бекітіп алуға күш жұмсадық.
Адамзат тарихында, тіпті қазіргі кезеңде де даулы территорияның соғысқа, қантөгіске алып келгенін көріп отырмыз (Таулы Қарабақ, Қырым, Грузия және т.б.).
Мен өскелең ұрпақты осындай қауіптен сақтап қалу үшін барымды салдым.
Енді ата-баба аманатына адал болып, ұлан-ғайыр жерімізді қорғау, оны болашақ ұрпаққа мирас ету – біздің ортақ борышымыз.
Төртінші. Отбасы мен салт-дәстүр – қоғамның алтын діңгегі.
Отанға деген сүйіспеншілік – өз отбасыңа, ауыл-аймағыңа, еліңе деген махаббат пен жанашырлықтан басталады.
Отбасы – ұрпақ тәрбиесінің ұстаханасы, қоғамдық қатынастардың бастауы саналатын бірегей институт.
Жаһандану үдерісі тұрмысымыз бен салт-санамызға өзгеріс әкелгенмен, ғасырлар бойы қалыптасқан құндылықтардан бас тартуға болмайды.
Қай кезеңде де біз үлкенге – ізет, кішіге – құрмет көрсетуді дәріптейтін ата дәстүрімізді берік ұстануымыз қажет.
Отбасы институты әлсіреп, салт-дәстүріміз ұмытылса, ел болып қалуымыз екіталай.
Сол үшін дәстүрдің озығын алып, тозығын тастап, елдік болмыстың өзегін сақтай білуіміз керек.
Сонда ғана саналы ұрпақ тәрбиелейміз.
Бесінші. Ұлттық мәдениет – халықтың рухани тірегі.
Біз – тамыры тереңнен бастау алатын ұлы көшпенділердің ұрпағымыз.
Болмысы ерекше, рухани-мәдени мұраларға бай халықпыз.
Қазіргі таңда жаһандық бәсекеге қабілетті болу үшін бірегей ұлттық мінез, асқақ рух керек.
Мұндай қасиеттер тарихты білу, мәдени құндылықтарды тану арқылы келеді.
Өркениетті отыз елдің қатарына қосылуда материалдық құндылықтармен қатар, рухани байлықтың маңызы зор.
Сол үшін мәдениетімізді зерделеп, өзге жұртқа насихаттай білген абзал.
Басқа халықтарды тек өнер құдіретімен, ғылыми ізденіспен ғана мойындата аламыз.
Алтыншы. Білім мен еңбек – бақуатты өмірдің кілті.
«Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап» деп дана Абай айтқандай, біз тек өз біліміміз бен күшімізге сенуіміз керек.
Елімізде талантты әрі дарынды, алғыр да өжет жастар жетерлік.
Әлемнің алпауыт компанияларында жұмыс істейтін, халықаралық деңгейде ғылыми жаңалық ашқан, түрлі салада еңбегімен танылып жүрген жалынды жастарды көргенде ерекше қуанамын.
Бұл – біздің үмітіміздің ақталғаны.
Мен жалпыға ортақ еңбек қоғамын құру туралы идеямда оның бес принципін – эволюциялық даму, ортақ жауапкершілік, өзара серіктестік, ынталандыру мен кәсібилікке ұмтылуды атап көрсеттім.
Онсыз кез келген қоғам көштің соңында қалуы мүмкін.
Ендеше табыстың кілті үздіксіз білім алу мен тынымсыз еңбек етуде.
Адал еңбек қана адамды мұратына жеткізеді.
Осыны жастардың санасына сіңіру қажет.
Жетінші. Прагматизм – бәсекеге қабілетті болудың кепілі.
Біз қолда бар ресурс пен мүмкіндікті пайдалануға, нәтижелі жұмыс атқаруға және көздеген мақсатқа тиімді қол жеткізуге тырысуымыз керек.
Қазір елімізде жастардың өзін-өзі дамытуына, білімін жетілдіріп, сүйікті ісімен айналысуына мүмкіндік мол.
Сондықтан прагматизм принциптері бойынша барынша қанағатшыл, үнемшіл, ұстамды болып, уақытты орынды пайдалануға талпынған жөн.
Осылайша біз Тәуелсіздігімізді баянды етіп, ел тұтастығын сақтап, отбасылық құндылықтарды жаңғыртып, ұлт мәдениетін насихаттап, терең білім мен адал еңбекке ден қойған жасампаз ел боламыз.
Елдіктің жеті тұғыры дегеніміз – осы!
Ардақты ағайын!
Алдағы 30 жыл – елдігімізді нығайтудың жаңа кезеңі болары хақ.
Ол әр азамат ұлтымыздың болашағы үшін жауапкершілікті өз мойнына алып, оны толық сезіне білген кезде жүзеге асады.
Елдің ең ірі саяси партиясы ретінде «Nur Otan» осы бағытта атқарылар істердің алдыңғы шебінде болуы керек.
Осындай игі жұмыстың басы-қасында жүру – билеуші партияның ұзақмерзімді көшбасшылығының кепілі.
Ендігі кезекте осы мерейлі күнге жеткізген, ырысымызды арттырған Жаратқанға шүкіршілік етіп, ертеңге сенімді қадам басу қажет.
Рухымызды қайрап, еңсемізді тіктеп, бұдан да биік асуларға жету үшін және Тәуелсіз Қазақстанның жарқын болашағы жолында тынбай жұмыс істеуге тиіспіз!
Біз кез келген сынақтан сүрінбей өтіп, жеңіске бірге жетеміз!
Тәуелсіздігіміздің отыз жылдық белесі құтты болсын!
Біз біргеміз!
Құрметті партияластар!
Қадірлі қазақстандықтар!
Осы жылдар ішінде қалыптасқан көппартиялық жүйе елдігіміздің тірегіне айналды.
Бұл орайда «Nur Otan» партиясының саяси салмағы басым екені анық.
Біз еліміздің партиялық-саяси жүйесін біртіндеп әрі жан-жақты саралай отырып дамыттық.
Барлық бастамаларымыз сияқты бұл мәселеге де ішкі дайындықпен келдік.
Жүйесіз реформалар халықтың демократияға деген сенімін жоғалтып, түрлі шиеленістер тудырған және территориядан айырған жағдайлар тарихта аз емес.
Тәуелсіздікті сақтау және мемлекеттілікті нығайту – біздің болашақ ұрпақ алдындағы парызымыз.
Сондықтан «Nur Otan» партиясы тұрақтылық пен татулыққа, әлеуметтік-экономикалық прагматизмге, орнықты дамуға негізделген және тұтас қоғамның мүддесіне сай келетін саясат жүргізуде.
Уважаемые соотечественники!
Казахстан вступает в четвёртое десятилетие своей Независимости.
Это эпоха больших перемен, сложных и судьбоносных решений.
В настоящее время мы наблюдаем, что обуздать пандемию коронавируса не удаётся.
Происходят закономерные изменения, в том числе и по причине ускоренного внедрения информационных технологий и зелёной энергетики.
Меняется и сам человек, его сознание и ценности, представления о мире и будущем.
Мир трансформируется, а скорость изменений поражает.
И уже очевидно, что скоро человечеству придётся столкнуться с рядом серьёзных вызовов.
Во-первых, повседневной реальностью станет борьба с новыми пандемиями.
Всемирная организация здравоохранения уже призывает международное сообщество начать подготовку к появлению новых вирусов.
Во-вторых, усиливаются негативные последствия экологических проблем – глобального потепления.
По прогнозам ООН, новым вызовом для человечества станет изменение климата.
По этой причине только в этом году мировые цены на продукты питания выросли на 30%.
Это является рекордным показателем за последние 10 лет.
Аномальная жара привела и у нас к падежу скота, нехватке кормов, снижению урожая.
Ключевой темой для Казахстана является истощение водных ресурсов.
Считаю, что в целом вопросы экологии должны стать одними из самых приоритетных для страны и партии «Nur Otan».
В-третьих, меняющийся уклад глобальной экономики приведёт к исчезновению целых отраслей, снизив конкурентоспособность многих стран.
Мировое сообщество твёрдо намерено к 2050 году достичь углеродной нейтральности.
Уже наблюдается внедрение новых экологических стандартов производства, ужесточение налогов.
К 2030 году 190 стран планируют полностью отказаться от угля.
Экологически «грязная» продукция станет неконкурентной.
Все это требует серьёзных инвестиций и изменений в структуре нашей экономики.
Мы одна из самых энергоёмких стран мира, использующая ископаемое топливо.
Эпоха господства углеводорода постепенно завершается.
На смену ей приходит время зелёной энергетики.
В этих условиях развитие Казахстана будет определяться развитием инноваций, уровнем цифровизации, доступом к новым технологиям, качеством человеческого капитала.
В-четвертых, нарастающая геополитическая напряженность будет обострять разногласия между странами.
В условиях сжимающихся «геополитических тисков» Казахстану важно сохранить многовекторность.
Следует продолжить развивать партнёрские отношения со всеми ключевыми странами.
В-пятых, радикализация общественных настроений и ценностей будет усиливать политическую разобщённость.
Новая реальность углубляет социальное расслоение обществ, государств и целых регионов.
Мир захватывает откровенный популизм, меняя мировоззрение и поведение людей, оказывая давление на традиционные устои и семейные ценности.
Глобальная нестабильность продлится не год и не два.
Поэтому слоган «Nur Otan»-а «Преодолев испытания, победим вместе!», выдвинутый партией на последних парламентских выборах, сохраняет свою актуальность.
Хочу ещё раз подчеркнуть, нам надо придерживаться центристских позиций, максимально опирающихся на интересы самых широких слоёв граждан.
Объединять, а не разъединять людей – вот задача партии.
Наша история доказала верность этого пути.
Сегодня под руководством Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева реализуется комплекс социально-экономических и политических реформ.
Важное значение приобретает их законодательное обеспечение.
Так, с начала работы нового Парламента в портфеле Мажилиса находится 128 законопроектов.
Принято – 80 законов.
Из них 19 были разработаны депутатами Фракции «Nur Otan», что говорит об активном использовании ими права законодательной инициативы.
В целом хочу подчеркнуть, что депутаты успешно отработали в непростой период пандемии, своевременно принимая законы, направленные на поддержку антикризисных мер Правительства в экономике и социальной сфере.
Сейчас депутатский корпус должен продолжить эту работу.
Важно, чтобы все казахстанцы консолидировались вокруг государственного курса Президента и вместе работали над его реализацией.
Партия «Nur Otan» должна активно заниматься этим вопросом, объединяя власть и общество.
Я стоял у истоков создания партии, возглавлял её все эти годы и знаю, что будет важным, если партию «Nur Otan» будет возглавлять Президент страны.
У нас так и было.
Мы это должны решить, опираясь на Устав партии.
Это важный шаг, на который нужно пойти, чтобы продемонстрировать наше единство.
Уважаемые однопартийцы!
Сегодня «Nur Otan» – главная политическая сила страны.
За 20 лет становления в качестве правящей партии она последовательно воплощала масштабные реформы по повышению благосостояния казахстанцев и укреплению нашей Независимости.
Международный опыт свидетельствует, что для становления сильного государства и развитого гражданского общества необходимо 40-50 лет стабильного движения страны вперёд.
Именно долгосрочное лидерство правящих политических партий во многих странах было условием успеха и социально-экономического роста.
Так было в Швеции, Японии, Сингапуре, Малайзии, КНР.
Залогом эффективности правящих партий были ясные цели, конкретное видение развития страны, политическая воля и, главное, поддержка народа!
Конечно, порой история вносит свои коррективы, под которые нам приходится подстраиваться.
Тем не менее, наша глобальная цель не меняется – до 2050 года Казахстан должен войти в число 30-ти самых развитых стран мира.
Конкретный план заложен в Стратегии «Казахстан-2050».
Особая роль в достижении этой цели возложена на «Nur Otan».
Партии важно обеспечить своё долгосрочное лидерство, которое будет фундаментом преемственности и стабильности государственного курса.
Для этого партия в своей работе должна следовать 5 ключевым принципам.
Первое. «Nur Otan» всегда должен идти в ногу со временем.
Эпоха перемен, в которую вступил мир, будет отражаться на нашем обществе.
Партия должна постоянно модернизироваться, быть современной и мобильной, оставаться в фарватере изменений.
Второе. «Nur Otan» всегда должен руководствоваться интересами народа.
Партия должна знать чаяния простых казахстанцев, ставить их во главу своей ежедневной работы.
Необходимо использовать все возможности для улучшения качества жизни народа.
Решая конкретные проблемы населения, мы способствуем развитию всей страны.
В свою очередь, мы можем рассчитывать и на то, что потенциал, созидательная энергия и знания каждого гражданина будут направлены на благо страны.
Третье. «Nur Otan» должен озвучивать ясные цели и реальные пути их достижения.
Всё, что сказано, должно быть сделано.
Партия всегда должна обеспечивать реализацию предвыборных обещаний.
Это лучшее лекарство от опасного для нашего общества популизма.
Четвёртое. К своим целям мы всегда должны идти сплочённой и единой командой.
Важно эффективное взаимодействие как органов власти, так и общественных институтов.
Речь идёт не только о наших партийцах в Парламенте, но и маслихатах, всей исполнительной вертикали.
Палата предпринимателей «Атамекен», Федерация профсоюзов и другие крупные неправительственные организации должны работать вместе на благо народа, опираясь на ресурсы и возможности «Nur Otan»-а.
Пятое. «Nur Otan»-у нужно консолидировать общество вокруг ценностей партии, являющихся фундаментальными для всего народа.
Объединяющая идея – это процветание Казахстана и повышение благосостояния граждан.
Заложенные в политической платформе партии 7 ценностей понятны и близки каждому казахстанцу.
Это – Человек, Свобода, Верховенство закона, Справедливость, Солидарность, Устремлённость в будущее, Семья и традиции.
Эти ценности составляют основу центристской платформы «Nur Otan»-а и нашего государственного курса, позволившего Казахстану пройти 30-летний путь без потрясений.
Сейчас, когда в мире происходит радикализация общественных настроений и кризис традиционных ценностей, необходимо продолжать следовать этим постулатам успешного развития.
Құрметті отандастар!
Біз Тәуелсіздіктің отыз жылдығын айтулы жетістіктермен қарсы алып отырмыз.
Қуатты елге айналып, бірлігі бекем қоғам құрдық.
Сындарлы саясат жүргізіп, әлеуеті зор нарықтық экономикалық жүйе қалыптастырдық.
Ең бастысы бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап өткен Тәуелсіздікке қол жеткізіп, елдігіміз қайта жаңғырды.
Әлем қартасында Қазақстан деген егемен елдің ойып тұрып орын алуы үшін аянбай еңбек еттік.
Ендігі кезекте осы жетістігімізді еселеп арттыру ел ынтымағы мен тұтастығына байланысты.
Отыз жылда 9,5 миллионнан астам сәби дүниеге келді.
Олардың алдыңғы шебі орда бұзар отызға толып отыр.
Бұл – көзі ашық, көкірегі ояу, санасы азат, ойы озық жаңа буын.
Мемлекеттілікті сақтап, Қазақстанды «Мәңгілік Ел» ету осы ұрпаққа жүктелетін тарихи миссия деп санаймын.
Осы орайда жаңа дәуірдегі қазақстандықтарға бағдар болатын «Елдіктің жеті тұғыры» атты қағидаттар жиынтығын ұсынамын.
Бұл – отыз жылдық белесті елмен бірге өткерген Елбасы ретіндегі менің жас ұрпаққа жолдар үндеуім деп қабылдаңыздар.
Бірінші. Тәуелсіздік – кез-келген азамат үшін ең қастерлі құндылық.
Тамыры терең тарихымызға құрметпен қарап, мемлекеттілігімізді қадірлеу, оны көздің қарашығындай қорғау – әрбір қазақстандықтың міндеті.
Жер жүзінде өз алдына дербестігі жоқ қанша ұлт пен ұлыстың барын ескерсек, еселі еңбекке арналған отыз жыл ұлт тарихында алтын әріппен жазылары анық.
Әлемде көлемі жағынан 9-шы орын алатын байтақ атырапты еншілеу Жаратқанның халқымызға берген баға жетпес несібесі деп білеміз.
Қазақтың барша арман-мақсатының орындалуы тек Тәуелсіз мемлекет, дербес ұлт жағдайында ғана мүмкін екенін ұмытпауымыз керек.
Тәуелсіздікті нығайту – экономиканы нығайту.
Бұл барша халықтың еңбегімен келеді.
Сондықтан жас ұрпақ ел игілігі үшін әрдайым еңбек етуге дайын болуы қажет.
Екінші. Бірлік пен келісім – елдігіміздің мызғымас тұғыры.
Этникалық әралуандық – біртұтас ұлт ретінде қалыптасқан халқымыздың артықшылығы.
Бүгінде бірлік пен этносаралық татулықты сақтау жолында отыз жыл бойы жүргізген сындарлы саясаттың жемісін көріп отырмыз.
Бір шаңырақтың астында тату-тәтті ғұмыр кешіп, татулық пен сыйластықты қамтамасыз етуде Қазақстан халқы Ассамблеясының әлеуеті зор.
Конституцияны қастерлеу, мемлекеттік тілді білу, ұлттық құндылықтарды қадірлеу – әр азаматтың парызы.
Бірлігімізді арттырып, ынтымағымызды күшейтсек қана елдігіміз нығайып, егемендігіміз баянды болады.
Үшінші. Жер – ата-баба мұрасы, халық қазынасы.
Жерден қасиетті ешнәрсе жоқ.
Қазақ үшін ел мен жер – тұтас ұғым.
Тарихымыздағы соғыс атаулының бәрі ел мен жерді қорғау үшін болған.
Біз Тәуелсіздікті жариялай салысымен шекарамызды құжат жүзінде бекітіп алуға күш жұмсадық.
Адамзат тарихында, тіпті қазіргі кезеңде де даулы территорияның соғысқа, қантөгіске алып келгенін көріп отырмыз (Таулы Қарабақ, Қырым, Грузия және т.б.).
Мен өскелең ұрпақты осындай қауіптен сақтап қалу үшін барымды салдым.
Енді ата-баба аманатына адал болып, ұлан-ғайыр жерімізді қорғау, оны болашақ ұрпаққа мирас ету – біздің ортақ борышымыз.
Төртінші. Отбасы мен салт-дәстүр – қоғамның алтын діңгегі.
Отанға деген сүйіспеншілік – өз отбасыңа, ауыл-аймағыңа, еліңе деген махаббат пен жанашырлықтан басталады.
Отбасы – ұрпақ тәрбиесінің ұстаханасы, қоғамдық қатынастардың бастауы саналатын бірегей институт.
Жаһандану үдерісі тұрмысымыз бен салт-санамызға өзгеріс әкелгенмен, ғасырлар бойы қалыптасқан құндылықтардан бас тартуға болмайды.
Қай кезеңде де біз үлкенге – ізет, кішіге – құрмет көрсетуді дәріптейтін ата дәстүрімізді берік ұстануымыз қажет.
Отбасы институты әлсіреп, салт-дәстүріміз ұмытылса, ел болып қалуымыз екіталай.
Сол үшін дәстүрдің озығын алып, тозығын тастап, елдік болмыстың өзегін сақтай білуіміз керек.
Сонда ғана саналы ұрпақ тәрбиелейміз.
Бесінші. Ұлттық мәдениет – халықтың рухани тірегі.
Біз – тамыры тереңнен бастау алатын ұлы көшпенділердің ұрпағымыз.
Болмысы ерекше, рухани-мәдени мұраларға бай халықпыз.
Қазіргі таңда жаһандық бәсекеге қабілетті болу үшін бірегей ұлттық мінез, асқақ рух керек.
Мұндай қасиеттер тарихты білу, мәдени құндылықтарды тану арқылы келеді.
Өркениетті отыз елдің қатарына қосылуда материалдық құндылықтармен қатар, рухани байлықтың маңызы зор.
Сол үшін мәдениетімізді зерделеп, өзге жұртқа насихаттай білген абзал.
Басқа халықтарды тек өнер құдіретімен, ғылыми ізденіспен ғана мойындата аламыз.
Алтыншы. Білім мен еңбек – бақуатты өмірдің кілті.
«Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап» деп дана Абай айтқандай, біз тек өз біліміміз бен күшімізге сенуіміз керек.
Елімізде талантты әрі дарынды, алғыр да өжет жастар жетерлік.
Әлемнің алпауыт компанияларында жұмыс істейтін, халықаралық деңгейде ғылыми жаңалық ашқан, түрлі салада еңбегімен танылып жүрген жалынды жастарды көргенде ерекше қуанамын.
Бұл – біздің үмітіміздің ақталғаны.
Мен жалпыға ортақ еңбек қоғамын құру туралы идеямда оның бес принципін – эволюциялық даму, ортақ жауапкершілік, өзара серіктестік, ынталандыру мен кәсібилікке ұмтылуды атап көрсеттім.
Онсыз кез келген қоғам көштің соңында қалуы мүмкін.
Ендеше табыстың кілті үздіксіз білім алу мен тынымсыз еңбек етуде.
Адал еңбек қана адамды мұратына жеткізеді.
Осыны жастардың санасына сіңіру қажет.
Жетінші. Прагматизм – бәсекеге қабілетті болудың кепілі.
Біз қолда бар ресурс пен мүмкіндікті пайдалануға, нәтижелі жұмыс атқаруға және көздеген мақсатқа тиімді қол жеткізуге тырысуымыз керек.
Қазір елімізде жастардың өзін-өзі дамытуына, білімін жетілдіріп, сүйікті ісімен айналысуына мүмкіндік мол.
Сондықтан прагматизм принциптері бойынша барынша қанағатшыл, үнемшіл, ұстамды болып, уақытты орынды пайдалануға талпынған жөн.
Осылайша біз Тәуелсіздігімізді баянды етіп, ел тұтастығын сақтап, отбасылық құндылықтарды жаңғыртып, ұлт мәдениетін насихаттап, терең білім мен адал еңбекке ден қойған жасампаз ел боламыз.
Елдіктің жеті тұғыры дегеніміз – осы!
Ардақты ағайын!
Алдағы 30 жыл – елдігімізді нығайтудың жаңа кезеңі болары хақ.
Ол әр азамат ұлтымыздың болашағы үшін жауапкершілікті өз мойнына алып, оны толық сезіне білген кезде жүзеге асады.
Елдің ең ірі саяси партиясы ретінде «Nur Otan» осы бағытта атқарылар істердің алдыңғы шебінде болуы керек.
Осындай игі жұмыстың басы-қасында жүру – билеуші партияның ұзақмерзімді көшбасшылығының кепілі.
Ендігі кезекте осы мерейлі күнге жеткізген, ырысымызды арттырған Жаратқанға шүкіршілік етіп, ертеңге сенімді қадам басу қажет.
Рухымызды қайрап, еңсемізді тіктеп, бұдан да биік асуларға жету үшін және Тәуелсіз Қазақстанның жарқын болашағы жолында тынбай жұмыс істеуге тиіспіз!
Біз кез келген сынақтан сүрінбей өтіп, жеңіске бірге жетеміз!
Тәуелсіздігіміздің отыз жылдық белесі құтты болсын!
Біз біргеміз!