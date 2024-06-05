Половодье завершилось во всех регионах Казахстана

О ситуации на водохранилищах страны рассказали в министерстве водных ресурсов и ирригации, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 87%. В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 99%. В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 89,8%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 87,8%. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме. В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 99,5%. В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 91%.