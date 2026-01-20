Квартиры предоставляются в рамках программы арендного жилья из коммунального жилищного фонда города. Новоселами стали семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, многодетные и неполные семьи, граждане с инвалиднос­тью, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Все они долгие годы состояли в очереди и ждали возможности обрести собственное жилье.

В торжественной церемонии вручения ключей принял участие аким города Габит Сыздыкбеков. Поздравляя новоселов, он подчеркнул, что обеспечение граждан доступным жильем остается одним из ключевых приоритетов государственной политики. По его словам, квартира – это не просто крыша над головой, а основа уверенности в завтрашнем дне и благополучия семьи.

Волнительным этот день стал в том числе и для Гульбану Ажитаевой, которая ждала свою очередь на жилье более 12 лет. За это время семье приходилось постоянно менять съемные квартиры. Разделить радость новоселья вместе с ней пришла мама Роза Ильясовна, не скрывавшая эмоций:

– Мы очень долго ждали этого дня. Я счастлива быть здесь и видеть, как у дочери начинается новая жизнь.

Как сообщили в городском филиале АО «Отбасы банк», работа по распределению арендного жилья продолжается. С начала года из запланированных 235 квартир уже переданы 117, еще 46 семей получили ключи в этот день. Оставшееся жилье будет распределено в ближайшее время после завершения всех процедур по оформлению документов.

В целом жилищное строительство в Шымкенте демонстрирует устойчивую динамику. По итогам 2025 года в городе введено в эксплуатацию 1 млн 381 тыс. кв. м жилья, что подтверждает системный подход к реа­лизации поручений Главы государства и последовательную работу по улучшению качества жизни горожан.