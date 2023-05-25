Получали деньги за умерших помощники лиц с инвалидностью в Атырау

Прокуратура города Атырау выявила более 100 случаев нарушений прав лиц с инвалидностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».
Так, после вмешательства надзорного органа увеличена оплата за обучение детей-инвалидов на дому с 2,4 до 5 МРП, трем лицам с инвалидностью сократили рабочее время, дав дополнительные выходные дни.
«Выявлены факты необеспечения должного контроля за деятельностью индивидуальных помощников, 69 из которых работали в других организациях. Также выявлены факты незаконного перечисления бюджетных средств индивидуальным помощникам за 30 умерших людей.
Установлены социальные объекты, не соответствующие требованиям по доступу инвалидов», – сообщили в прокуратуре Атырау.
Все нарушения устранены, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.