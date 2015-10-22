Получили паспорта готовности Свежий выпуск 807 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Документ является подтверждением надежности работы оборудования Аксуской электростанции в период максимума нагрузки. По словам специалистов технического управления АО «ЕЭК», акт готовности прошел согласование независимых экспертов, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля, акимата и получил одобрение в Министерстве энергетики.

АО «ЕЭК» проводит системную работу по содержанию необходимого резерва мощности электрической станции, надеж­ности и долговечности оборудования, улучшению производственных характеристик и экологических параметров. На данный момент компания реализует масштабный проект по реконструкции энерго­блока № 5 Аксуской электростанции, находящегося в эксплуатации с 1973 года. В ходе работ будет произведена полная замена основного и вспомогательного энергетического оборудования, выработавшего свой парковый ресурс. В результате реализации проекта модернизации мощность энергоблока увеличится с 300 до 325 МВт, уменьшится расход топлива, сократятся эксплуатационные затраты, а также улучшатся технико-экономические, экологические и качественные показатели работы электростанции. В настоящее время электростанция работает в «шестиблочном» режиме. Установленная мощность Аксуской ЭС – 2 450 МВт.

Также в регионе паспорта готовности получили еще семь энергопредприятий – ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция Экибастузкая ГРЭС-2», ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана», РОК-2 АксЗФ АО «ТНК Казхром», АО «ПРЭК» и ТОО «Горэлектро­сеть». В ближайшие дни разрешительный документ получит и АО «Павлодар­энерго».