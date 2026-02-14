Получить бата от аксакала

Нурали Мансуров

В Жамбылской области осталось всего три участника Великой Отечественной войны. Самый старший из них – Шалданбай Шанбаев – отметил свой 102-й день рождения. Для всех земляков его боевой и жизненный путь является символом мужества, стойкости и беззаветного служения Родине.

фото: пресс-служба Минобороны

Как сообщается на сайте Министерства обороны РК, с почтенной датой фронтовика поздравили военнослужащие Луговского гарнизона во главе с командиром воинской части 03811 подполковником Алмазом Кабиевым. Несмотря на преклонный возраст, ветеран встретил гостей с присущими ему бодростью духа и искренним радушием.

Командир воинской части передал имениннику поздравительный адрес от министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова, в котором выражены глубокая благодарность за ратный подвиг, искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия и благополучия. Теплые слова признательности ветерану также передали военнослужащие Вооруженных сил и личный состав регионального командования «Юг».

Шалданбай Шанбаев родился 10 февраля 1924 года в ауле Жанатурмыс Луговского района. В августе 1942 года был призван на фронт и в составе 227-го полка принимал участие в ожесточенных боях за освобождение Родины. Неоднократно раненный, он до самого Дня Победы оставался в строю, проявляя истинную силу духа и верность воинскому долгу.

За мужество и стойкость фронтовик награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «Маршал Жуков», юбилейными наградами. После Победы он еще четыре года продолжал военную службу, а в мирное время трудился на благо родной земли: был бригадиром тракторной бригады и бухгалтером колхоза «Жанатурмыс», где работал до выхода на пенсию.

В день юбилея дом аксакала наполнился голосами молодых военнослужащих. Для них стало высокой честью лично позд­равить ветерана, услышать его воспоминания о фронтовых годах и послевоенной жизни. В теплой, по-домашнему душевной обстановке офицеры рассказали фронтовику о сегодняшнем дне казахстанской армии и заверили – безопасность страны находится в надежных руках.

Подполковник Алмаз Кабиев подчеркнул, что такие встречи укрепляют живую связь поколений, формируют духовные основы Вооруженных сил и государства. Завершилась встреча традиционным бата – благословением аксакала, вызвавшим у военнослужащих особый эмоциональный подъем.

