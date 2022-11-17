Фото: Госкорпорация "Правительство для граждан""
Гаджеты , Цифровизация , Госуслуги

Получить ЭЦП теперь могут в "Мобильном ЦОНе" казахстанцы

Получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) и другие популярные услуги можно через приложение «Мобильный ЦОН», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Ранее казахстанцам, кто не имеет персонального компьютера, приходилось посещать ЦОН для получения ЭЦП. По многочисленным просьбам клиентов госкорпорация внедрила возможность получения ЭЦП для физических и юридических лиц через приложение «Мобильный ЦОН».

Для этого необходимо авторизоваться в приложении и кликнуть «Услуга по видео», оператор подключится и запросит удостоверение личности и код из SMS для подписания заявки, пояснили в «Правительстве для граждан».

«С начала года к нам обратились более 4 млн граждан за получением услуг в ЦОНе. Порядка 30% из них – это те, кто хотел получить ЭЦП – самую популярную услугу на данный момент. Поэтому для нас было важно создать доступный и удобный канал предоставления госуслуг, не посещая ЦОН. Отмечу, что сейчас через «Мобильный ЦОН» можно получить 38 услуг. Список еще будет пополняться», – поделился председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

В приложении появились такие популярные услуги, как выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество, дубликата технического паспорта объектов недвижимости, назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком, назначение единовременной выплаты на погребение, назначение пособия многодетной семье, назначение жилищной помощи, присвоение или продление статуса кандаса и другие.

В «Правительстве для граждан» добавили, что при заказе платных услуг счет на оплату придет в приложения банков. Клиент сможет моментально оплатить пошлину при заказе услуги через видеозвонок.

«Кроме того, через приложение также можно забронировать посещение в ЦОН, получить талон электронной очереди, найти расположение интересующего ЦОНа и ознакомиться с актуальными вопросами.

Мы работаем над расширением списка доступных услуг, и ожидаем, что приложение позволит уменьшить поток посетителей в ЦОНы», – отметили в корпорации.

Здесь поделились актуальными цифрами – порядка 68 тысяч казахстанцев установили «Мобильный ЦОН». Приложение доступно к скачиванию в Google Play и App Store.

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